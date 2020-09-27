Aranan DHKP-C üyesi Eskişehir'de yakalandı

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'de silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan DHKPC üyesi, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı ile aranan DHKPC terör örgütü üyesi M.Ö., Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu Beylikova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı Beylikova Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.