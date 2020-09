Başkan Ataç, Canan Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi çalışmalarını inceledi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bağışçı Canan Şeker’in katkıları ile yapımına başlanan erken çocukluk eğitim merkezindeki çalışmaları inceledi. Başkan Ataç, “Tepebaşı’nda bağlarımızı güven ve samimiyet üzerine kuruyoruz. Belediyemize sağlanan bağışlar da bu sayede kentimiz için kazanıma dönüşüyor” dedi.

Tepebaşı Belediyesi’nin, yardımsever Canan Şeker’in bağışlarıyla Fatih Mahallesi’nde yapımına başladığı Canan Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi’nin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu ve Fatih Mahalle Muhtarı Eda Yıldırım ile birlikte inşaatı gezen Başkan Ataç, çalışanlara da işlerinde kolaylıklar diledi.



"Karşılıklı güven ile geleceğe yürüyoruz”

Başkan Ataç Tepebaşı Belediyesi’ne yapılan bağış ve desteklere ilişkin değerlendirmesinde, “7’den 70’e tüm vatandaşlarımızla daima birlikteyiz. Her zaman dile getiriyorum; Tepebaşı her geçen gün büyüyen, mutlu ve güçlü bir aile. Tepebaşı’nda bağlarımızı güven ve samimiyet üzerine kuruyoruz. Belediyemize sağlanan bağışlar da bu sayede kentimiz için kazanıma dönüşüyor. Sevgili Canan Şeker’in yaptığı güzel katkı da bu örneklerden bir tanesi. Yıllardır karşılıklı duyduğumuz güven duygusu olmasaydı, bugün bu güzel işleri başaramazdık. Tepebaşı Belediyesi’ne, bizlere güvenerek destek veren ve kentimize değer katan tüm bağışçılarımıza gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Karşılıklı güven ile geleceğe yürüyoruz” diye konuştu.



"Erken çocukluk eğitim merkezlerimiz de kentimizin çocukları için çok önemli ve faydalı bir noktada"

Canan Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi hakkında da konuşan Başkan Ataç, “Tepebaşı Belediyesi olarak toplumumuzun her kesimine hitap eden çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Erken çocukluk eğitim merkezlerimiz de kentimizin çocukları için çok önemli ve faydalı bir noktada. Ömerağa Mahallesi ve Yaşam Köyü’müzdeki iki merkezimizin ardından şimdi de Fatih Mahallemize bu güzel merkezi kazandıracağız. Bağışçımız Canan Şeker Hanım’a da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Alanında uzman okul öncesi öğretmeni arkadaşlarımızın görev aldığı merkezlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun biçimde eğitim veriyor. Merkezlerimiz, Eskişehirliler tarafından kısa sürede çok sevildi; hem çocuklarımız hem de ailelerimiz oldukça mutlu” ifadelerini kullandı.

Fatih Mahalle Muhtarı Eda Yıldırım da Başkan Ataç ve Canan Şeker’e mahalle sakinleri adına teşekkürlerini iletti.

Canan Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi’nden yaklaşık 150 çocuğun faydalanması planlanırken; 4 etkinlik odası, 1 çok amaçlı salon, kış bahçesi ve açık arka bahçe gibi alanlar yer alacak. 20 Mayıs tarihinde yapımına başlanan merkezin, 17 Aralık 2020 tarihinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

