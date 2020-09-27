Eskişehir’in geleneksel lezzeti kuru börek yeniden doğdu Kaybolmakta olan geleneksel lezzet kuru börek mutfağa geri döndü

Eskişehir’in geleneksel lezzetlerinden biri olan ve kaybolmaya yüz tutan kuru börek, tarifindeki küçük değişikliklerle Ayten Usta Gurme’de adeta yeniden doğdu.

Eskişehir bölgesinin geleneksel lezzetlerinden olan; özel günler, bayramlar ve özellikle kız isteme merasimlerinde ikram edilen kuru börek unutulmaya yüz tutan değerlerden biri durumunda. Yapan ev hanımına göre değişen ve içerisine farklı malzemeler koyulabilen kuru börek lezzetinin yaşatılması için Ayten Usta Gurme harekete geçti. Böreğin aslına sadık kalarak bazı küçük değişikliklere giden restoran çalışanları kuru böreği tatlı ve çıtır olarak sundu. Kuru börek yeni tarifiyle deneyenlerden tam not aldı. Restoran yetkilileri ise kuru böreğin, Eskişehir’in geleneksel bir lezzeti ve değeri olarak ön plana çıkarılması gerektiğini vurguladı.



“İnsanlar bunun tekrardan öne çıkmasına çok memnun oldular”

Restoran aşçılarından tatlı bölüm şefi olan Yasemin Gökdemir, kuru böreği yeni tarifiyle misafirlerine sunmanın yaklaşık 6 ay sürdüğünü söyledi. Uzun sürenin sonunda aldıkları geri dönüşlerden memnun olduklarını dile getiren Gökdemir, “Eskişehir’e özel, bayramlarda misafirlerimize sunduğumuz bir börektir. Özellikle kız isteme merasimlerinde ikram ettiğimiz bir börek olarak karşımıza çıkıyor kuru börek. Kaybolan değerimiz kuru böreğimiz, kültürümüzde biraz geride kalan ama büyüklerimizden öğrendiğimiz ürünlerden tarifleri toparlayıp ön plana çıkarttığımız bir ürün olmuştur. İncir, ceviz ve kuru üzümü kullandık içerisinde. Aslında önemli olan ve bizim en çok dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi de sade yağ oldu. Bu kaybolmakta olan değerimiz çok beğeni aldı. İnsanlar sevdiklerine bu böreği hediye olarak götürdü. İnsanlar bunun tekrardan öne çıkmasına çok memnun oldular. Biz de Ayten Usta ailesi olarak bunun için çok sevindik. Denemelerimiz yaklaşık 6 ay gibi uzun bir süreyi aldı. İnsanlar tarafından kabul gördükten sonra da hepimiz adına mutlu olduk” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.