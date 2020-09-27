Oto hırsızı tutuklandı Açık cezaevi firarisinin 11 hırsızlık dosyası ve 7 farklı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı

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Eskişehir’de polis ekipleriyle girdiği kovalamaca sonucunda çaldığı arabayla yakalanan cezaevi firarisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün Şarhöyük Mahallesi'nde yaşandı. Azat K. isimli şüpheli, Mustafa Çiftçibaşı'na ait otomobili çaldı. Çiftçibaşı'nın 155 Polis İmdat hattına durumu ihbar etmesiyle ekipler çalınan aracı aramaya başladı. Yapılan çalışmalar sonucu kısa sürede çalıntı otomobili bulan polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan Azat K., araçla kaçmaya başladı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın sonunda polis, 71 Evler Mahallesi Serengül Sokak’ta çalıntı araca çarparak önünü kesti. Polis, araçtan inerek kaçmaya devam eden şüpheliyi yakalayarak etkisiz hale getirdi. Olay yerindeki kimlik sorgusunda şüphelinin cezaevi firarisi Azat K. olduğu ve 11 adet hırsızlık dosyası ile 7 farklı suçtan aranması bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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