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Koronavirüse dikkat çekmek için 2 bin 450 maske ile duvar kapladı

DHA

Koronavirüse dikkat çekmek için 2 bin 450 maske ile duvar kapladı


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de fotoğraf sanatçısı Özlem Kanat Örneksoy, pandemi sürecine dikkat çekmek için koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılması zorunlu hale getirilen cerrahi maskelerden 2 bin 450 tanesini bir araya getirerek adına `Restorasyon´ adını verdiği çalışmayla bir duvarı kapladı. Örneksoy, duvarda kendi kullandığı ve daha sonra dezenfekte ettiği maskelerin de yer aldığını ifade ederek, "Bu işi yaparken en önemsediğim şey de koruyuculuk. Maskeyi takarsak korunuruz. Duvarı maske ile kaplamamın sebebi de bu. Korona döneminin sembolü adeta maske" dedi.
Odunpazarı ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi tarihi evlerin bulunduğu bölgede Eskişehir Oda Sanat Galeri bünyesinde çalışmalarını sürdüren fotoğraf sanatçısı Özlem Kanat Örneksoy, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için maskelerle bir çalışma yaptı. Adına `Restorasyon´ adını verdiği çalışmasında sanat galerisinin bulunduğu sokaktaki bir duvarı 2 bin 450 cerrahi maskeyi birleştirerek kaplayan Örneksoy, bunu bir açık hava sergisi haline getirdi.
Duvarı kapladıkları maske çalışmasını 8 sanatçı arkadaşıyla birlikte planladıklarını ifade eden Özlem Kanat Örneksoy, "Tamamı Eskişehirli sanatçılardan oluşuyor. Adı `Abnormal´ yani normal olmayan anlamında. Bu süreçte bütün sanatçıların pandemi dönemindeki üretimlerinden yola çıkıldı ve herkes bir şey üretti. Pandeminin kendi üzerindeki etkisi nasılsa o anlamda işler ürettiler. Ben de dışarıda bir iş yapmak istedim çünkü kamusal sanatı önemsiyorum. Herhangi bir statü ya da ayrım olmadan herkesin dikkatini çeken bir iş oldu aslında. Gelip bakıyorlar ve nasıl diktiniz bunları diyorlar. Pek çok kişiye ulaşma şansımız oluyor. Restorasyon, aslını özünü koruyarak tekrar inşa etme, ayakta kalmasını sağlama anlamında olduğu için bizler de acaba bu pandemi sürecinden sonra ne kadar aslımızı, özümüzü koruyarak bu pandemi sürecini atlatacağız sorusunu sormak istedim sanatseverlere" dedi.
`İÇLERİNDE KULLANDIĞI MASKELER DE VAR´
Duvarı 2 bin 450 adet cerrahi maske kullanarak kapladığını belirten Örneksoy, çok güzel tepkiler aldıklarını söyledi. Duvarda kendi kullandığı ve daha sonra dezenfekte ettiği maskelerin de yer aldığını kaydeden Örneksoy şunları söyledi:
"Bunların içinde pandemi döneminde kendi kullandığım maskeler de var. Bir dönem biliyorsunuz maske sıkıntısı yaşamıştık ve maskelerimizi atamamıştık. Yıkayıp, dezenfekte edip kullanırız diye düşünmüştük. Benim de o dönemde başka bir proje için biriktirdiğim maskelerim vardı. Onlar var bu işin içerisinde. Arkadaşlarımın benim ricam üzerine biriktirdiği ve sonradan dezenfekte ettiğimiz maskeleri var. Maskeleri önce klorlayıp suda yıkayıp kuruttum. Kıyafet giyip siperlik takıyordum. Sonrasında dikim aşaması başladı. Dikiş konusunda annemden destek aldım. Maske takalım diyoruz tabii ki. Bu işi yaparken en önemsediğim şey de koruyuculuk. Maskeyi takarsak korunuruz. Duvarı maske ile kaplamamın sebebi de bu. Korona döneminin sembolü adeta maske. Maske olmadan korunamıyoruz hastalıktan. Daha sağlıklı bir gelecek için mutlaka maskelerimizi takalım" diye konuştu.
GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR
Odunpazarı tarihi evleri ziyarete gelenlerin de dikkatini çeken `maskeli duvar´ koronavirüsle mücadele kapsamında farkındalık yaratıyor. Duvardaki maskeleri görenler bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. İstanbul´dan gezmek için kente gelen Ebru Ünal da ilk bakışta maskelerin `balık ağına´ benzettiğini belirterek, "İstanbul'dan ziyarete geldik Eskişehir'e. Odunpazarı tarihi evlerini de merak ediyorduk. Tarihi evler çok hoş. Geçerken maskeli duvarı fark ettik. Burası daha enteresan görünüyor. Çünkü ilk bakışta balık ağı gibi duruyor ama güzel ve özenli bir çalışma olmuş. Biraz durup düşündürüyor açıkçası. Tabii bu maskelerin burada değil yüzümüzde olması gerekiyor. Umarım yakın zamanda hallederiz bu konuyu ve biter" dedi.
Eskişehir Oda Sanat Galeri´nde pandemi sürecine dikkat çeken çalışmalara Özlem Kanat Örneksoy´un yanı sıra Aşkın Ercan, Aysu Bekar, Emrah Akkayüz, İmren Yaman, Kubilay Bozkurt, Rezzan Gümgüm ve Serkan Tok'un eserlerinden oluşan `Abnormal Sergisi´ açıldı. Örneksoy, eserini bu yıl hayatını kaybeden 2Land Art´ sanatçısı Christo anısına yaptığını sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2020-09-27 15:04:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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