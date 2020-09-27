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Pandemi sürecinde kullanılan 2 bin 450 maske ile duvar kaplandı Fotoğraf sanatçısı Özlem Kanat Örneksoy: “Maskeleri birleştirerek pandemi sürecinde sanallaşan o gerçek bağı yakalayabilir miyim diye düşündüm” “Filyasyon ekibi gibi giyinip onları açıp dezenfekte ettim” Eskişehir’e gezmek için gelen Ebru Ünal: “Umarım daha fazla kitleye ulaşır ve insanları biraz daha düşündürür”

İHA

Pandemi sürecinde kullanılan 2 bin 450 maske ile duvar kaplandı Fotoğraf sanatçısı Özlem Kanat Örneksoy: “Maskeleri birleştirerek pandemi sürecinde sanallaşan o gerçek bağı yakalayabilir miyim diye düşündüm” “Filyasyon ekibi gibi giyinip onları açıp dezenfekte ettim” Eskişehir’e gezmek için gelen Ebru Ünal: “Umarım daha fazla kitleye ulaşır ve insanları biraz daha düşündürür”

– Eskişehir’de korona virüs (Covid19) ile mücadeleye dikkat çekmek için bir duvarı 2 bin 450 cerrahi maske ile kaplayan fotoğraf sanatçısı Özlem Kanat Örneksoy, ilgi çekici bir farkındalık ortaya çıkardı.
Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesi Şarkiye Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Oda Sanat Galeri tarafından ‘Abnormal Sergisi’ açıldı. Aşkın Ercan, Aysu Bekar, Emrah Akkayüz, İmren Yaman, Kubilay Bozkurt, Özlem Kanat Örneksoy, Rezzan Gümgüm ve Serkan Tok'un eserlerinden oluşan sergide, korona virüse karşı birçok eser ortaya çıktı. Özlem Kanat Örneksoy’un binlerce maske kullanarak yaptığı eser, görenler tarafından ilgi ile karşılandı. Birbirine diktiği cerrahi maskelerle 14 buçuk metreye 4 buçuk metreye boyutunda bir duvarı kaplayan Örneksoy, eserine ise ‘Restorasyon’ adını verdi. Ortaya çıkardığı eserle pandemiye ve maske takımına dikkat çeken Örneksoy, bu yıl hayatını kaybeden ‘Land Art’ sanatçısı Cristiano’ya armağan ettiğini ifade etti.
Fotoğraf sanatçısı Özlem Kanat Örneksoy, yapılan projelerin ortaya çıkış aşamasından bahsetti. Örneksoy, “8 sanatçıyla birlikte Abnormal sergisi açmaya karar verdik. Bu sergi için ürettiğim bir iş. Dedik ki bu pandemi sürecinde sanatçılar olarak ne düşüyoruz, düşündüğümüz durumu nasıl aktarabiliriz ve hepimiz ayrı ayrı şeyler yaptık. Ben de bu işi yapmaya kara verdim. Nasıl karar verdim, maskeler bizi birbirimizden ayırıcı bir şey baktığımızda. Birbirimize sosyal mesafe getiriyor, uzak durmamızı söylüyor, daha ayırıcı bir nesne. Bunun birleştirici bir yönü olabilir mi acaba? sorusunu kendime sordum. Onları birbirine dikersem belki o gittikçe sanallaşan, özellikle pandemi sürecinde sanallaşan o gerçek bağı yakalayabilir miyim diye düşündüm. Daha sonra maskeleri birbirlerine dikmeye başladım” dedi.

“Bir virüs vardı, ondan korunmamız gerekiyordu”
Korona virüsle birlikte gelen yeni yapılanmayı binanın restorasyonu ile ilişkilendirerek eserine ‘Restorasyon’ adını verdiğini söyleyen Örenksoy, “İşin adı da restorasyon, bunun kelime anlamına baktığımızda bir yeniden yapılandırma, eski haline, özünü koruyarak onu ayakta tutma çabasıdır. Aslında insanoğlu, tüm dünya bir şekilde bu pandemi süreciyle birlikte yeniden yapılanmaya karar verdi. Çünkü mecburduk, bir virüs vardı ondan korunmamız gerekiyordu. Maskeler, sosyal mesafe, kolonya hayatımıza girdi. Bir yeniden yapılanma süreci oluştu. Her şey biranda durdu. Acaba bu o yeniden yapılandırmayı, içsel yapılandırmamızı binanın restorasyonuyla ilişkilendirebilir miyim? sorusuyla başladı. Ve insanlara bu soruyu sordurmak istiyorum. Ne kadar özümüzü koruyarak, aslına uygun olarak kendimizi yeniden yapılandırıp restore edebileceğiz aslında diye bir soruyla başlayan ve maskeleri dikmekle devam eden bir şey oldu” diye konuştu.

“Filyasyon ekibi gibi giyinip onları açıp dezenfekte ettim”
Ortaya çıkan projenin aşamalarından da bahseden sanatçı Özlem Kanat Örneksoy, maskeleri biriktirip dezenfekte ettiğini aktararak, “Bu süreçte birkaç aşama var. Bu maskelerin bir kısmı atık malzeme. Yani benim pandemi süreci başında topladığım malzemeler, ailemin, kardeşlerimin, arkadaşlarımın topladığı malzemeler vardı. Onları toplama süreci vardı. Ardından o maskelerin dezenfekte süreci vardı. Filyasyon ekibi gibi giyinip onları açıp dezenfekte ettim. Bunun hazırlanışı ortalama 15 gün sürdü diyebilirim. Dikiş sürecinde de yaklaşık 5 gün boyunca dikiş yapmam gerekti. Bunun için yaklaşık 2 bin 450 maske kullandım. Bu işi sokakta yapmamın bir sebebi de, birçok insana ulaşmaktı. Bir çok insanın aklında oluşturmak istediğimiz hisleri, bu sürecin bize getirdikleri gibi soruları sordurmak” dedi.

“Umarım daha fazla kitleye ulaşır ve insanları biraz daha düşündürür”
Maskelerin bulunduğu duvarın önünden geçen vatandaşlar ise, yapılan eser karşısında hayranlıklarını dile getirdi. Bu şekilde bir farkındalık oluşturmasını taktir eden yerli ve yabancı turistler, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. İstanbul’dan gezmeye gelen Ebru Ünal, farkındalık oluşturacak bir çalışma olduğunu ifade ederek, “Odunpazarı’nı gezelim dedik, maskelerle yapılan çalışma çok hoşumuza gitti, çok enteresan. Balık ağına benzeyen şey insanların dikkatini çekiyor, çekmeli de. Maskelerle yapılan bu çalışma farkındalık oluşturur herhalde. Umarım daha fazla kitleye ulaşır ve insanları biraz daha düşündürür” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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