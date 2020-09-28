Eskişehir´deki sunta fabrikasının bacası yandı

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Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR Organize Sanayi Bölgesi´ndeki bir sunta fabrikasının bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile su doldurulan beton mikserle yapılan müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 1´inci Cadde'de yer alan sunta fabrikasının bacasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları gören işçiler, OSB´nin itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yangına OSB ve büyükşehir itfaiye ekiplerinin yanı sıra su ve kum doldurulan beton mikser ile müdahale edildi. Yaklaşık 32 metrelik merdivenli araçlarla müdahale edilen yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Bacada büyük hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2020-09-28 12:50:06



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