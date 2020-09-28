4 çocuk annesi kadın birlikte yaşadığı adamın kardeşini bıçaklayarak öldürdü Eskişehir'deki tartışma cinayet ile sonuçlandı Cinayeti işleyen kadının 122 adet sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 çocuk annesi kadın birlikte yaşadığı adamın kardeşini bıçaklayarak öldürdü Eskişehir'deki tartışma cinayet ile sonuçlandı Cinayeti işleyen kadının 122 adet sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıktı

İHA

4 çocuk annesi kadın birlikte yaşadığı adamın kardeşini bıçaklayarak öldürdü Eskişehir'deki tartışma cinayet ile sonuçlandı Cinayeti işleyen kadının 122 adet sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıktı

Eskişehir'de 4 çocuk annesi Müjde D., birlikte yaşadığı Fırat Efe'nin kardeşi İsmail Efe'yi çıkan tartışma sonucu göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
Edinilen bilgilere göre olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde yaşandı. 4 çocuk annesi Müjde D., gece saatlerinde birlikte yaşadığı Fırat Efe’nin kardeşi İsmail Efe ile evde tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Müjde D. mutfaktan aldığı bıçak ile İsmail Efe’yi göğsünden bıçakladı. Komşular duyulan sesler üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince İsmail Efe'ye ilk müdahale yapılarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Efe burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

122 suç kaydı bulunan kadın 1 yaşındaki bebeği ile sağlık kontrolüne getirildi
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemlerinin ardından Müjde D., kucağında 1 yaşındaki bebeğiyle sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede Müjde D.’nin aralarında hırsızlık, kasten yaralama, mala zarar verme ve yankesicilik suçlarının bulunduğu toplam 122 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehirspor'da Mustafa Özer ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Eskişehirspor'da Mustafa Özer ile yollar ayrıldı
Eskişehirspor, teknik direktör Mustafa Özer ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Eskişehirspor, teknik direktör Mustafa Özer ile ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Virüsü hiçe sayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Virüsü hiçe sayanlara ceza yağdı
Eskişehir'de son bir haftada 11 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Eskişehir'de son bir haftada 11 FETÖ şüphelisi ...
Rektör Şenocak: "Ermenistan ateşkesi ihlal etmiştir"
YEREL HABERLER Rektör Şenocak: "Ermenistan ateşkesi ihlal etmiştir"
Eskişehir´deki sunta fabrikasının bacası yandı
YEREL HABERLER Eskişehir´deki sunta fabrikasının bacası yandı
Eskişehir'de üretilen havuç zincir marketlerde satılacak
YEREL HABERLER Eskişehir'de üretilen havuç zincir marketlerde ...
Mevsim geçişlerinde saçların yıpranmasına son Keratin bakımı mevsim geçişlerinde saçı güçlendiriyor Kadın erkek kuaför salonu sahibi Hasan Yılmaz: “Keratin bakımı saçın pH oranını dengede tutan bir bakımdır”
YEREL HABERLER Mevsim geçişlerinde saçların yıpranmasına son Keratin ...
Yanlış park yüzünden zabıta aracı bile yolda kaldı Duyarsız sürücü trafiğin aksamasına neden oldu
YEREL HABERLER Yanlış park yüzünden zabıta aracı bile yolda ...
Ankara'dan gelen ürünlerle kurulan turşular Eskişehir'de yok satıyor Bu dükkandaki bütün turşular el yapımı Ankara'nın turşusu Eskişehir’de
YEREL HABERLER Ankara'dan gelen ürünlerle kurulan turşular ...
Anadolu Üniversitesi mezunlarının eserleri BASE 2020’de sergileniyor
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi mezunlarının eserleri BASE ...
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündoğan’dan Rektör Erdal’a ziyaret
YEREL HABERLER YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündoğan’dan ...
Pancar üreticisi fiyatın açıklanmasını bekliyor
YEREL HABERLER Pancar üreticisi fiyatın açıklanmasını bekliyor
Sunta fabrikasında korkutan yangın Alevlerin bacaları sardığı yangında itfaiye ekipleri seferber oldu Yangına beton mikserleri de müdahale etti
YEREL HABERLER Sunta fabrikasında korkutan yangın Alevlerin bacaları ...
Ameliyatsız yüz germek mümkün Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Cemile Şenol: “Biyolojik olarak insan vücuduna uyumlu olan iplerle cildin gerilerek sarkma, gevşeme ve kırışıklık şikâyetlerinin ortadan kaldırılması sağlanır”
YEREL HABERLER Ameliyatsız yüz germek mümkün Eskişehir Özel Ümit ...
Eskişehir OSB Başkanı Küpeli'den EOSB İtfaiye birimine ziyaret
YEREL HABERLER Eskişehir OSB Başkanı Küpeli'den EOSB İtfaiye ...
Pandemi sürecinde kullanılan 2 bin 450 maske ile duvar kaplandı Fotoğraf sanatçısı Özlem Kanat Örneksoy: “Maskeleri birleştirerek pandemi sürecinde sanallaşan o gerçek bağı yakalayabilir miyim diye düşündüm” “Filyasyon ekibi gibi giyinip onları açıp dezenfekte ettim” Eskişehir’e gezmek için gelen Ebru Ünal: “Umarım daha fazla kitleye ulaşır ve insanları biraz daha düşündürür”
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde kullanılan 2 bin 450 maske ile ...
Koronavirüse dikkat çekmek için 2 bin 450 maske ile duvar kapladı
YEREL HABERLER Koronavirüse dikkat çekmek için 2 bin 450 maske ile ...
Cezaevi firarisi, çaldığı otomobille kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi, çaldığı otomobille kaçarken ...
Oto hırsızı tutuklandı Açık cezaevi firarisinin 11 hırsızlık dosyası ve 7 farklı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Oto hırsızı tutuklandı Açık cezaevi firarisinin 11 ...
Odunpazarı’ndan Emek Mahallesi’nde yeni yol çalışması
YEREL HABERLER Odunpazarı’ndan Emek Mahallesi’nde yeni yol çalışması
Eskişehir’in geleneksel lezzeti kuru börek yeniden doğdu Kaybolmakta olan geleneksel lezzet kuru börek mutfağa geri döndü
YEREL HABERLER Eskişehir’in geleneksel lezzeti kuru börek yeniden ...
Foseptik çukuruna düşen yavru kedi arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı AKUT ve DAK ekipleri 5 metre derinliğe düşen kediyi kurtardı
YEREL HABERLER Foseptik çukuruna düşen yavru kedi arama kurtarma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X