Dini nikahlı eşinin kardeşini öldüren Müjde'nin 122 suç kaydı çıktı

Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, 1 çocuk annesi Müjde D. (24), dini nikahlı eşi Fırat Efe´nin kardeşi İsmail Efe´yi (33) aralarında çıkan tartışmada, göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Kucağında taşıdığı 1 yaşındaki çocuğuyla adliyeye götürülen Müjde D.´nin 'hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'yağma' suçlarından 122 kaydı olduğu ortaya çıktı.
Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi´nde yaşanan olayda, iddiaya göre 4 çocuk annesi Müjde D., dini nikahlı eşi Fırat Efe´nin kardeşi İsmail Efe ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Müjde D., mutfaktan aldığı bıçağı İsmail Efe´nin göğsüne sapladı. Efe, ağır yaralanırken sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İsmail Efe, ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde hayatını kaybetti.
122 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Gözaltına alınan Müjde D., önce Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi´ne; işlemlerinin tamamlanmasının ardından da kucağında taşıdığı 1 yaşındaki bebeğiyle adliyeye götürüldü. Şüpheli kadının, savcılık sorgusu sürerken, polis ekipleri yaptıkları araştırmada Müjde D.´nin 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'yağma' ve 'yankesicilik' suçlarından 122 kaydı olduğunu belirledi.
Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2020-09-28 15:02:15
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