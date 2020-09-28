Dini nikahlı eşinin kardeşini öldüren Müjde'nin 122 suç kaydı çıktı (2)

YUMRUK ATTIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Eskişehir´de 4 çocuk annesi Müjde Demirci´nin (24), İsmail Efe´yi (33) kendine yumruk attığı için öldürdüğü belirtildi. İddiaya göre İsmail Efe, Müjde Demirci ve Fırat Efe´nin evinde kalan babaları Cemal Efe´yi alkol almak için evine davet etti. Ancak baba Cemal Efe oğlu İsmail Efe´nin evine gitmedi. Buna sinirlenen İsmail Efe eşi ile birlikte, Müjde Demirci ile Fırat Efe´nin evlerine giderek yengesine `Babamı sen göndermiyorsun?´ diyerek yumruk attı. Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından Müjde Demirci, mutfaktan aldığı bıçakla İsmail Efe´ye saldırıp göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan İsmail Efe yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
`BOĞUŞMADA BIÇAKLANDI, BEN YAPMADIM´
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´nde ifadesi alınan Müjde Demirci, kucağında 1 yaşındaki kızıyla birlikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. İfadelerinde suçlamayı kabul etmeyen Müjde Demirci´nin İsmail Efe ile aralarında boğuşma yaşandığını bıçağında bu sırada saplandığını ve kendisinin öldürmediğini öne sürdüğü öğrenildi. Savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürme´ suçundan tutuklanan Müjde Demirci cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, olay sırasında evde bulunan ve tanıklık edenlerin ifadelerinin ise tutuklanan Müjde Demirci'nin ifadesini doğrulamadığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2020-09-28 18:40:09
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