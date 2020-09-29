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Dernek binasında tombalaya 78 bin lira ceza

DHA

Dernek binasında tombalaya 78 bin lira ceza


ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de, dernek binasında tombala oynayan 18 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 78 bin 750 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'ndeki dernek binasında tombala oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla dernek binasında yapılan aramalarda, 18 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan ve kumar oynayan 18 kişiye toplam 78 bin 750 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca dernek başkanı olduğu belirlenen kişi hakkında `kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak´ suçundan adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2020-09-29 10:50:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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