Odunpazarı Belediyesinden çocuklara EBA desteği

Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt’un talimatıyla halk merkezlerindeki sosyal mesafe kurallarına göre hazırlanan sınıflarda çocuklar, EBA’daki çevrimiçi canlı derslere katılmaya başladı.

Odunpazarı Belediyesi Covid19 salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitime imkansızlıklar sebebiyle ulaşmakta zorlanan veya katılamayan ihtiyaç sahibi çocuklara, internet ve bilgisayar erişimi sağladı. Açtığı atölyelerle on binlerce kişiye ulaşan Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri, uzaktan eğitim konusunda da ihtiyaç sahibi öğrencileri yalnız bırakmadı. Odunpazarı Bölgesi’nde yer alan 14 halk merkezi, Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’da yaşanan sistemsel sorunların yanı sıra bilgisayar, tablet veya internet yetersizliği nedeniyle eğitimden uzak kalan çocuklara destek oldu. Halk merkezleri, bilgisayar destekli atölyelerinde var olan bilgisayar ve internet erişimini çocukların hizmetine sundu.

Bilgisayar alt yapısının kapasitesine göre öğrencilere hizmet veren halk merkezlerinde Covid 19 salgını nedeniyle gerekli olan tüm önlemler alındı. Sınıflar sosyal mesafe kurallarına göre ayarlandı, EBA’daki online canlı derslere katılmak için halk merkezlerine gelen çocuklar ateşleri ölçülerek içeri alındı. Çocuklar, görevler tarafından dezenfektan kullanmaları için uyarıldı. Odunpazarı Belediyesinin bu hizmetinden faydalanmak isteyen ve detaylı bilgi almak isteyen veliler, halk merkezlerini telefonla arayarak bilgi alabilecekler.

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