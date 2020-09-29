Günyüzü ilçesinde bir kamu kurumu geçici süre ile kapatıldı

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Eskişehir Günyüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında kapatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden veteriner hekimin covid 19 testinin pozitif çıkması sonucu, kurum önce karantinaya alındı daha sonra geçici süre ile kapatıldı. Filyasyon ekipleri, Günyüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinden test aldı.

Öte yandan, kurum personellerinin vatandaşların taleplerini muhtarlar aracılığı ile telefon ile yürütecekleri öğrenildi.

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