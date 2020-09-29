EOSB Başkanı Küpeli, yeni ekonomi programını değerlendirdi EOSB Başkanı Nadir Küpeli: “Programın yeni normalle birlikte, güçlü ve istikrarlı bir ekonomik büyüme sürecine geçiş sağlayacağına inanıyoruz”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı yeni ekonomi programını değerlendiren Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “Programda özel sektörün öne çıkarılmış olması, özellikle girişimciliğe, ileri teknolojiye, yüksek katma değerli yurtiçi üretime odaklanılmış olmasının yanı sıra, yüzde 5’in üzerinde bir ekonomik büyümenin hedeflenmesi sanayi kesimi açısından büyük önem arz ediyor” dedi.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından kamuoyuna açıklanan ve 202120222023 yıllarını kapsayan yeni ekonomi programa ilişkin görüşlerini paylaştı. Yeni programın, dünyanın içinden geçmekte olduğu pandemi sürecinde birçok açıdan ayağı yere basan ve ileriye yönelik önemli hedefleri ortaya koyduğunu ifade etti.



“2023’te çok daha güçlü bir Türkiye sanayii ve ekonomisi ortaya çıkacaktır”

Programın yeni normalle birlikte, güçlü ve istikrarlı bir ekonomik büyüme sürecine geçiş sağlayacağına inandıklarını belirten EOSB Başkanı Nadir Küpeli, “Yeni program önümüzdeki 3 yıllık süreçte başta reel sektörü, KOBİ’lerimizi, üreticileri ve yatırımları destekleme yönündeki adımların artarak devam edeceğini gösteriyor. Program içeriğinde belirtildiği üzere, yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesinde üst düzey karar almak üzere Cumhurbaşkanı başkanlığında ilgili kurumların en üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Sanayileşme İcra Kurulu’nun oluşturulacak olması çok önemli ve yerinde bir adım olmuştur. Bu kurulun hızla hayata geçirilmesini bekliyoruz. Sanayimizin yaşadığı bazı sıkıntıların çözümünde bu kurul önemli görevler üstlenecektir. Programın birçok bölümünde sanayimizin gelişimine yönelik çok sayıda yeni tedbir ve uygulamanın hayata geçirileceğine ve olan uygulamalarında iyileştirileceğine yönelik önemli niyet beyanları ve atılacak adımlara ilişkin detaylar bulunuyor. Planlanan bu adımların atılmasıyla, cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023'te bugünkünden çok daha güçlü bir Türkiye sanayii ve ekonomisi ortaya çıkacaktır. Bu program hem kamu kesimi hem de özel sektör için bir yol haritası görevi üstlenerek bizi varmak istediğimiz hedefler doğrultusunda çalışmaya sevk edecektir. Programın yeni normalle birlikte, güçlü ve istikrarlı bir ekonomik büyüme sürecine geçiş sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

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