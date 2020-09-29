EOSB Başkanı Küpeli, yeni ekonomi programını değerlendirdi EOSB Başkanı Nadir Küpeli: “Programın yeni normalle birlikte, güçlü ve istikrarlı bir ekonomik büyüme sürecine geçiş sağlayacağına inanıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EOSB Başkanı Küpeli, yeni ekonomi programını değerlendirdi EOSB Başkanı Nadir Küpeli: “Programın yeni normalle birlikte, güçlü ve istikrarlı bir ekonomik büyüme sürecine geçiş sağlayacağına inanıyoruz”

İHA

EOSB Başkanı Küpeli, yeni ekonomi programını değerlendirdi EOSB Başkanı Nadir Küpeli: “Programın yeni normalle birlikte, güçlü ve istikrarlı bir ekonomik büyüme sürecine geçiş sağlayacağına inanıyoruz”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı yeni ekonomi programını değerlendiren Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “Programda özel sektörün öne çıkarılmış olması, özellikle girişimciliğe, ileri teknolojiye, yüksek katma değerli yurtiçi üretime odaklanılmış olmasının yanı sıra, yüzde 5’in üzerinde bir ekonomik büyümenin hedeflenmesi sanayi kesimi açısından büyük önem arz ediyor” dedi.
Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından kamuoyuna açıklanan ve 202120222023 yıllarını kapsayan yeni ekonomi programa ilişkin görüşlerini paylaştı. Yeni programın, dünyanın içinden geçmekte olduğu pandemi sürecinde birçok açıdan ayağı yere basan ve ileriye yönelik önemli hedefleri ortaya koyduğunu ifade etti.

“2023’te çok daha güçlü bir Türkiye sanayii ve ekonomisi ortaya çıkacaktır”
Programın yeni normalle birlikte, güçlü ve istikrarlı bir ekonomik büyüme sürecine geçiş sağlayacağına inandıklarını belirten EOSB Başkanı Nadir Küpeli, “Yeni program önümüzdeki 3 yıllık süreçte başta reel sektörü, KOBİ’lerimizi, üreticileri ve yatırımları destekleme yönündeki adımların artarak devam edeceğini gösteriyor. Program içeriğinde belirtildiği üzere, yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesinde üst düzey karar almak üzere Cumhurbaşkanı başkanlığında ilgili kurumların en üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Sanayileşme İcra Kurulu’nun oluşturulacak olması çok önemli ve yerinde bir adım olmuştur. Bu kurulun hızla hayata geçirilmesini bekliyoruz. Sanayimizin yaşadığı bazı sıkıntıların çözümünde bu kurul önemli görevler üstlenecektir. Programın birçok bölümünde sanayimizin gelişimine yönelik çok sayıda yeni tedbir ve uygulamanın hayata geçirileceğine ve olan uygulamalarında iyileştirileceğine yönelik önemli niyet beyanları ve atılacak adımlara ilişkin detaylar bulunuyor. Planlanan bu adımların atılmasıyla, cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023'te bugünkünden çok daha güçlü bir Türkiye sanayii ve ekonomisi ortaya çıkacaktır. Bu program hem kamu kesimi hem de özel sektör için bir yol haritası görevi üstlenerek bizi varmak istediğimiz hedefler doğrultusunda çalışmaya sevk edecektir. Programın yeni normalle birlikte, güçlü ve istikrarlı bir ekonomik büyüme sürecine geçiş sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnternet ve bilgisayar hizmeti
YEREL HABERLER İnternet ve bilgisayar hizmeti
Eskişehir´de kızıl geyik av ihalesi mahkeme kararıyla iptal edildi
YEREL HABERLER Eskişehir´de kızıl geyik av ihalesi mahkeme kararıyla ...
Günyüzü ilçesinde bir kamu kurumu geçici süre ile kapatıldı
YEREL HABERLER Günyüzü ilçesinde bir kamu kurumu geçici süre ile ...
Eskişehir’deki kızıl geyik ihalesine iptal kararı İdare Mahkemesinden kızıl geyik ihalesine iptal kararı çıktı Avukat Merve Şahin: “İptal kararının Danıştayda da bozulacağını düşünmüyorum”
YEREL HABERLER Eskişehir’deki kızıl geyik ihalesine iptal ...
Müdür Bilge, Dünya Kalp Günü'ne dikkat çekti İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge: "Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak, 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir" "Sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün kullanımı ve alkol kullanımı koroner kalp hastalığının yüzde 80’inden sorumludur"
YEREL HABERLER Müdür Bilge, Dünya Kalp Günü'ne dikkat çekti İl Sağlık Müdürü Prof. ...
Odunpazarı Belediyesinden çocuklara EBA desteği
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesinden çocuklara EBA desteği
Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlükleri yeni hizmet binasına taşındı
YEREL HABERLER Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlükleri yeni ...
Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 290 bin 642 oldu
YEREL HABERLER Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 290 bin 642 ...
Dernek kisvesi altında kumar Yakalanan 18 kişiye toplam 78 bin 750 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Dernek kisvesi altında kumar Yakalanan 18 kişiye ...
Çocuklarda nörolojik gelişim süreci
YEREL HABERLER Çocuklarda nörolojik gelişim süreci
Dernek binasında tombalaya 78 bin lira ceza
YEREL HABERLER Dernek binasında tombalaya 78 bin lira ceza
Geçici beyin krizine dikkat Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gazi Özdemir: “Beyinde saniye, dakika, saat, gün ve en fazla 3 hafta kalan ve sonra düzelen geçici kansızlık belirtileri, geçici beyin krizi demektir” “Geçici beyin krizi görülen kişilerde sebep olan nedenin belirlenmesine yönelik incelemeler hemen yapılmalı”
YEREL HABERLER Geçici beyin krizine dikkat Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. ...
Yıllardır aşılamayan bin 600 metrelik doğalgaz özlemi Şehrin öteki yüzünde kömürlü ve tüplü yaşam Mahalleli doğalgaz için toplandı Muhtar İsmail Keskiner: "Mahallemize bin 600 metrelik mesafeyle doğalgazı getirmediler yetkililerin sesimizi duymalarını istiyoruz" Mahalle sakini Sevda Konuker: "Doğalgaz çok yakın olmasına rağmen bize getirilmiyor"
YEREL HABERLER Yıllardır aşılamayan bin 600 metrelik doğalgaz ...
4 çocuk annesi katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı Cinayet zanlısı Müjde D.: “Boğuşma yaşandığı sırada bıçak saplandı”
YEREL HABERLER 4 çocuk annesi katil zanlısının ifadesi ortaya ...
Dini nikahlı eşinin kardeşini öldüren Müjde'nin 122 suç kaydı çıktı (2)
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşinin kardeşini öldüren Müjde'nin 122 ...
Yeryüzü Ekoloji Okulunda hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Yeryüzü Ekoloji Okulunda hazırlıklar sürüyor
Eskişehir'de kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Eskişehir'de kaçak içki operasyonu
Köprüde unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Köprüde unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu
Dini nikahlı eşinin kardeşini öldüren Müjde'nin 122 suç kaydı çıktı
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşinin kardeşini öldüren Müjde'nin 122 ...
Dini nikahlı eşinin kardeşini öldüren Müjde'nin 122 suç kaydı çıktı
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşinin kardeşini öldüren Müjde'nin 122 ...
4 çocuk annesi kadın birlikte yaşadığı adamın kardeşini bıçaklayarak öldürdü Eskişehir'deki tartışma cinayet ile sonuçlandı Cinayeti işleyen kadının 122 adet sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER 4 çocuk annesi kadın birlikte yaşadığı adamın ...
Eskişehirspor'da Mustafa Özer ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Eskişehirspor'da Mustafa Özer ile yollar ayrıldı
Eskişehirspor, teknik direktör Mustafa Özer ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Eskişehirspor, teknik direktör Mustafa Özer ile ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X