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Kazada ikiye ayrılan yüzü, 10 saatlik ameliyatla birleştirildi

DHA

Kazada ikiye ayrılan yüzü, 10 saatlik ameliyatla birleştirildi


Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de, evli ve 2 çocuk annesi Songül Biçim´in (40) trafik kazası sonrası ikiye ayrılan yüzü ile kırılan yüz kemikleri, Şehir Hastanesi´ndeki 10 saatlik operasyonun ardından birleştirilerek, eski haline getirildi. Yoğun bakım süreci sonrası servise alınan Biçim, yeniden konuşmaya ve yemek yemeğe başladı. Plastik cerrahı Doç. Dr. Yakup Çil, operasyonda 10'dan fazla plak ile 40'tan fazla vida kullanıldığını söyledi. 
Bursa´da oturan Songül Biçim, geçen ay akrabalarıyla birlikte otomobille memleketi Şanlıurfa´ya giderek, yakınına taziye ziyaretinde bulundu. Ardından Bursa´ya dönmek için aynı araçla yola çıkan Biçim ve yakınları, Eskişehir´in Sivrihisar ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kazada Songül Biçim´in yüzü, ikiye ayrıldı, tüm yüz kemikleri de kırıldı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Biçim, Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı.
Eskişehir Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği´nde tedaviye alınan Songül Biçim´in yüzü, 10 saat süren operasyonda 10'dan fazla plak ve 40'tan fazla vida kullanılarak birleştirildi. Yoğun bakım sürecini tamamlayan ve sağlık durumu iyi olan Biçim, dikişlerinin alınmasının ardından normal odaya alındı. Konuşmaya ve yemek yemeğe başlayan Biçim, yüzünün eski haline gelmesinin sevincini yaşadı.
`AMELİYATI 10 SAAT SÜRDÜ´
Plastik cerrahi kliniğinde operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Yakup Çil, trafik kazası sonucu Songül Biçim´in genel sağlık durumu çok kötü ve başı ortadan yarılmış olarak hastaneye getirildiğini söyledi. Çok ciddi trafik kazası geçiren Biçim´in tüm üst çene, alt çene ve diğer yüz kemiklerinin tamamen kırıldığına dikkat çeken Çil, "Hastanın yüzünün orta hattındaki tüm bütünlüğü bozulmuş, yumuşak dokuları ayrılmış, burnu bir kenara doğru kaymış durumdaydı. Hastamıza yaklaşık 10 saat süren çok ciddi bir ameliyat yaptık. Bu ameliyat sırasında hastamızın sonradan olabilecek fonksiyon kayıpları ile birlikte kozmetik problem de oluşmaması için saçlı derinin içerisinde, göz kenarlarında ve ağız içinde kesi yaptık. Ekstra kesilerimizi gizleyecek şekilde bir ameliyat yapılmış oldu. Her ne kadar bu hasta trafik kazası sonucu oluşan çok ciddi bir travma olmuş olsa bile biz plastik cerrahi olarak hem fonksiyona hem de kozmetiğe önem veren bir branş olduğumuz için maksimum başarıya ulaşabilmek için estetik kaygılarımızı da göz ardı etmedik. Bu hastada yaklaşık 10 saatlik ameliyat sırasında bütün yüz kemiklerindeki kırıkları eski normal anatomik pozisyonuna getirdik. Daha sonra bu kırıkların hepsini plaklarla ve vidalarla onardık. Yaklaşık olarak hastaya 10'dan fazla plak ve 40'tan fazla vida kullanıldı. Bütün dişleri yerlerinden ayrılmış olan hastanın dişleri eski anatomik yerlerine yerleştirilerek tellerle ve diğer ekipmanlarla onarıldı" dedi.
`ÖNCEKİ DURUMUNA EN YAKIN SEVİYEDE TABURCU EDECEĞİZ´
Eskişehir Şehir Hastanesi´ndeki tedavisi süren Songül Biçim´in genel sağlık durumunun çok iyi olduğunu dile getiren Doç. Dr. Çil, "Hastamızı yakın bir zamanda taburcu etmeyi planlıyoruz. Bundan sonra hastamızda yapılacak işlemler daha çok kozmetik maksatlı işlemler olacak. Hastamızı, trafik kazası geçirmeden önceki durumuna çok yakın bir seviyede taburcu edeceğiz. Bu pandemi sürecinde hastanemizde ekipçe böyle büyük bir ameliyatı yapıp, hastamızı da bu şekilde iyi görmek hepimizi mutlu etti" diye konuştu. 
`DOKTORLARIMIZ SAYESİNDE HAYATTAYIM´
Songül Biçim ise yüzünün yeniden eski hale gelmesine çok sevindiğini söyledi. Kazadan sonra gözlerini hastanede açtığını ve kaza anını bile hatırlamadığını anlatan Biçim, "Şanlıurfa'ya cenazeye gittik, Bursa'ya evimize dönecektik. Kaza olunca kendimi kaybettim. Burada hastanede gözümü açtım. Şükürler olsun, doktorlarımızın sayesinde hayattayım. Allah hepsinden razı olsun, hepsi çok iyiler. Aynada yüzümü gördüm. Yüzüm çok kötü olmuştu ama şu an iyiye gidiyor şükürler olsun. Bana dua etsinler" dedi.
Eskişehir Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği´ndeki operasyonda Doç. Dr. Yakup Çil´in ekibinin sıra Opr. Dr. Mustafa Tanju Akan, Opr. Dr. Serhat Atalay Eviş, Opr. Dr. Kadir Çimen anestezi ve reanimasyon uzmanı Dr. Alpaslan Akcan ile anestezi teknisyeni Özgür Siper ve Tuğba Atalay, yoğun bakım takiplerinde ise Uzm. Dr. Hakan Musa Ayas yer aldı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2020-09-30 09:41:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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