Teknolojinin temeli “karmaşık sayılar” üzerine önemli bir kaynak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Karamancıoğlu tarafından hazırlanan ve ESOGÜ Yayınevinden çıkan “Karmaşık Sayılar 201” kitabı, araştırmacılar, öğrenciler ve matematik meraklıları için önemli bir kaynak sunuyor.

Karmaşık sayıların birçok teknolojinin temelinde de yer aldığını belirten Prof. Dr. Abdurrahman Karamancıoğlu, kitabın içeriğine ilişkin bilgiler verdi. Karamancıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Karmaşık sayıların 200 seneyi aşkın bir tarihi vardır. Birçok teknolojinin temelinde yer alması sebebiyle literatürde defalarca ele alınmıştır. Her yeni matematiksel araç mevcut bilgileri daha iyi anlama açısından yeni ufuklar açmış ve özellikle giriş seviyesindeki bilgilerin yeni bir düzen içinde yazılmasını gerekli kılmıştır. Bu kitapta mevcutlardan farklı bir sunum tarzı ile, mevcut literatürü kendi matematik altyapısına uygun görmeyen bir kesime de hitap edilmektedir. Bu anlamda en küçük bir katkının dahi bir kelebek etkisine vesile olabileceğini değerlendirmekteyim. Bu noktada karmaşık fonksiyonların matematik birikimimiz içindeki bir anlamından bahsetmeliyim. Karmaşık sayılar ve bunlar üzerinde tanımlı fonksiyon ve işlemler, bir boyutlu reel analizinin iki boyuta bir genelleştirilmesidir. Karmaşık analizin doğru anlaşılması halinde birçok analiz kavramını üç ve daha yüksek boyutlara genellemek sadece sıradan bir işlem olacaktır. Kitapta karmaşık sayıları temel matematik bilgilerimize entegre etmenin yanı sıra tarihsel gelişimine de yer verilmektedir. Bunun okuyucuyu motive edeceği ve çalışmaları için yön göstereceği değerlendirilmektedir.”

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