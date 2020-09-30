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Eskişehir’de çözülmeyi bekleyen faili meçhul cinayetler

İHA

Eskişehir’de çözülmeyi bekleyen faili meçhul cinayetler

Eskişehir’de iki cinayetin üzerinden yıllar geçmesine rağmen şüpheliler hala yakalanamadı.
Eskişehir’de yaşanan iki cinayetin şüphelileri hala dışarıda dolaşmaya devam ediyor. Cinayetlerin üzerinden yıllar geçmesine rağmen olaylar aydınlatılamadı. Farklı zamanda ekiplerin üzerinde çalıştığı dosyalar hala faili meçhul durumda. Şüpheliler ise eldeki delillerin yetersizliğinden tespit edilemedi.

3 bin 567 gündür tespit edilemedi
Eskişehir’de 23 Aralık 2010 tarihinde meydana gelen olayda, Emine Ekinay, Osmangazi Mahallesi Hacı Ömer Sokak'ta bulunan evinde 36 yerinden bıçaklanarak öldürüldükten sonra evi yakılmak istenmişti. Aradan geçen yaklaşık 10 yıl içinde cinayet şüphelileri bulunamadı. Faili meçhul olayın üzerinden 3 bin 567 gün geçti. Cinayet sonrasında mal varlığının yüksek olduğu öğrenilen Ekinay’ın öldürüldüğü ev yıkılarak, yerine apartman yapıldı. Değerli arazilere sahip olduğu öğrenilen Ekinay'ın öldürülmesi sonrasında evinde yapılan incelemelerde belirli noktalardan parmak izi alınmış, ancak şüpheli tespit edilememişti. Aradan geçen zaman içerisinde ise Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dosyayı farklı zamanlarda yeniden incelemeye alsa da şüpheliye ulaşılamadı.

Mescit cinayetinde yakalanan sanık serbest bırakıldı
17 Ocak 2014 tarihinde 75. Yıl Mahallesi'ndeki Eskişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin hizmet binasındaki mescide namaz kılmak için giren vatandaşlar, Cem Sarıkan'ın tabancayla vurularak öldürüldüğünü görmüş ve durumu polise bildirmişti. Olayın şüphelisi olarak polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ali Ç., sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. Ardından yargılanmasına başlanan Ali Ç., 25 yıl 10 ay hapse mahkum edildi. Karar Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yargılanmasına başlanan Ali Ç., “delil yetersizliğinden” beraat etti. Cinayet şüphelisinin beraat etmesiyle bu cinayet dosyası da faili meçhule döndü. Yaşanan bu cinayetin üzerinden ise 2 bin 449 gün geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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