Özel bireyler engel tanımıyor

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) iş birliğinde hizmet veren Engelliler Montaj Atölyesi bünyesindeki zihinsel engelli bireylerin ürettiği parça sayısı, 747 bin 348’ye ulaştı.

Tepebaşı Belediyesi ve EOSB tarafından Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirilen Engelliler Montaj Atölyesi’nde özel bireylerin üretime katılımı devam ediyor. 'Üretene engel yok' sloganıyla Tepebaşı Belediyesi ve EOSB iş birliğiyle faaliyete geçirilen Engelliler Montaj Atölyesi’ndeki özel bireyler, aldıkları eğitimlerin ardından üretime katkı verirken, düzenlenen birçok etkinliğe de katılarak sosyal becerilerini geliştirme imkanına sahip oluyor. Bünyesindeki bireylerin gösterdiği gelişim ve başarı ile de dikkat çekmeyi sürdürdüğü atölye, gençlerin Eskişehir’de faaliyet gösteren fabrikalarda istihdam edilmesini de sağlıyor.



747 bin 348 parça üretildi

Aktif olarak 8 erkek ve 7 kadın öğrencinin çalıştığı merkez; Star Plastik, Anot, Kafaoğlu, Tanatar ve Can Conta olmak üzere 5 firma ile çalışıyor. Bireylerin yaptığı çalışmalar arasında ise kit sıralama, profil, su tahliye borusu kapakları, beyaz eşya arka destek parçası, ocak düğmesi, menteşe pimi, led, köşe koruyucu, hazne kapağı, menteşe, ayarlı ayak, ocak sabitleme, ocak yedek parça paketleme bulunuyor. Ekim 2019’da faaliyete geçen atölyedeki özel bireyler, pandemi dolayısıyla çalışmaya bir süre ara vermiş olmalarına rağmen 747 bin 348 parçanın üretimini gerçekleştirdi. Aldıkları eğitimler ile birlikte demonte parçaların montajını yapan bireyler, merkezdeki dinlenme vakitlerini de verimli ve keyifli biçimde geçiriyor. Özel bireyler kitap okuyarak, sohbet ederek ya da satranç ve tabu gibi geliştirici faaliyetler ile sosyalleşmiş oluyor.



“Onlar bizim yüz akımız”

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da özel bireylerin gösterdiği azmin herkese örnek olması gerektiğini kaydetti. Başkan Ataç, “Türkiye’nin popülasyonuna baktığınızda engellilerimizin oranı yüzde 1213 civarında. Gençlerimizin çalışmaya ihtiyacı var. Çalışmak onlara öyle iyi hissettiriyor ki; azimle ve profesyonelce çalışıyorlar ve çok mutlu hissediyorlar. Onlar bizim yüz akımız. Bu tip projelerimiz ile özel gençlerimize fırsat eşitliği sağlarken ekonomik getiri de kazandırmış oluyoruz. Bu sayede gençlerimiz toplum içindeki yerlerini biliyor, becerileri gelişiyor, özgüven kazanıyor ve ekonomik getirileri oluyor. Projelerimizde bu değerlere yer vermeyi çok önemli buluyoruz. Üstelik istihdam edilen gençlerimizin sayısı arttıkça biz de çok mutlu oluyoruz. OSB’de yer alan atölyemizi birlikte hayata geçirdiğimiz EOSB Başkanı Sayın Nadir Küpeli’ye ve bu projede bizlere destek olan fabrikalara da teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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