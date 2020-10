Amerika ve Avrupa ülkeleri tarafından büyük talep gören ve kıymeti bilinen Akbaş ırkı köpekler, Eskişehir’de kimliği belirsiz şahıslar tarafından vurularak öldürülüyor. Her geçen gün caniler yüzünden sayısı azalan Akbaş ırkının farklı cinslerle çiftleştirilmesi sonucu gün geçtikçe kendine has özelliklerini de kaybettiği belirtiliyor.

Dünyaca ün yapmış çoban köpeği ırklarından biri olan ve özellikle koyun, keçi gibi küçükbaş sürülerinin güdülmesinde ve korunmasında önemli rol üstlenen Akbaşların sayısı gün geçtikçe azalıyor. Son olarak Eskişehir’e 34 kilometre uzaklıktaki Çanakkıran Mahallesinde süt keçisi yetiştiriciliği yapan Bircan Tepe’nin 5 Akbaş cinsi köpeği silahla vuruldu. Caniler tarafından vurulan savunmasız hayvanlardan 3 tanesi ölürken, yaralı olarak kurtulanlar ise hayata küsmüş durumda. Olayın ardından korumasız kalan sürüye kurt saldırması sonucunda Bircan Tepe’nin 5 keçisi telef oldu.



"İnsan bile diyemiyorum, vicdansızlıktan başka bir şey değil"

Konuyla ilgili İHA’ya konuşan Bircan Tepe, köpeklerinin ölmesine çok üzüldüğünü söyledi. Akbaş ırkının koyun ve keçi sürüleri için çok değerli olduğunu aktaran Tepe, "Sürüyü koruyan bir köpeğimiz 2 yılda yetişiyor. Nasıl ki şehirlerde polis ve jandarma olmadığında olaylar artıyorsa bu hayvancılıkta da aynı. Köpeklerimiz bizim korunmamızı sağlayan, doğadaki en önemli yoldaşlarımız, arkadaşlarımız. Bu noktada köpeği vuran kişi sadece köpeği vurmuyor. Köpekle birlikte köpeğin koruduğu sürüyü de vuruyor. Herkes kendisine yeterli sayıda köpeğe bakıyor. Köpeksiz kalınca doğada savunmasız kalıyorsunuz. Kendi çevrenizden köpek bulmanızda çok zor çünkü Akbaşlar çok değerli hayvanlar. 23 yılda verim almaya başlıyoruz, bunlar milli ırkımız. Tam verim almaya başlayınca böyle bir canilikle karşılaşınca da insan bile diyemiyorum bunlara. O kadar cahilce bir tutum ki, insanların sizle olan sorunlarını sizden değil de o savunmasız hayvanlardan çıkarması vicdansızlıktan başka bir şey değil" diye konuştu.



"Irkımız giderek özelliğini kaybediyor, köpekler vuruluyor"

Türkiye’nin önemli Akbaş yetiştiricilerinden Altuğ Ulucan ise gelişmiş ülkelerin Akbaşları yere göğe sığdıramadığını ifade etti. Akbaşların hem vurularak hem de farklı çiftlerle çiftleştirip özelliklerini kaybederek neslinin tehlike altına girebileceğini aktaran Ulucan, "Milli değerlerimize artık sahip çıkılması lazım ki ölen köpekler gerçekten Akbaş ırkı için önemliydi. Sayıları az kalmış bir ırk için önemli damızlıklardı, yarışmalarda dereceler yapmış köpeklerdi. Bu köpekler vurulmaya başladı. Bu nadide ırkımızın korunmasını istiyorum. Amerika ve Avrupa bu köpeklerimizi yere göğe sığdıramıyor. Dünyanın her yerinden Akbaşlar hakkında bilgi istiyorlar. Maalesef Türkiye’de ne federasyonlar, ne dernekler ne de resmi kurumlarımızın Akbaş ile ilgili çalışması yok. Irkımız giderek özelliğini kaybediyor. Türkiye’de büyük köpek hevesi de oturdu. Akbaşları büyük köpeklerle eşleyip büyük beyazlar üretip bunlara Akbaş demeye başladılar. İyi Akbaş yetiştiricilerinin, bakıcılarının ellerindeki köpekleri de vurmaya başladılar. Bu sene Eskişehir’de 9’dan fazla Akbaş vuruldu" dedi.

