İstanbul'da aranan terör şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

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Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı olan silahlı terör örgütü üyesi bir şüpheli yakalandı.

Yapılan açıklamaya göre; Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme suçundan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı ile aranan silahlı terör örgütü (DHKPC) üyesi M.Ö., Eskişehir il Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyon neticesinde Beylikova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın, çıkartıldığı Beylikova Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği belirtildi.

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