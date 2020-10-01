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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, alışveriş için girdiği mobilya mağazasında dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten alt kattaki asansör kabinine düşen İranlı Rasoul Jahaniabed (30) ağır yaralandı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Asarcıklı Caddesi'nde meydana geldi. Üç katlı mobilya mağazasına kardeşiyle ile birlikte alışveriş için giren İran uyruklu Rasoul Jahaniabed mağazanın 2'nci katında yük asansörü kapısını açtı. Aldığı küçük mobilya eşyasını koymak istediği asansörün birinci katta olduğunu fark etmeyen Jahaniabed, dengesini kaybederek yaklaşık 2 metrelik yükseklikten aşağı düştü. Asansör kabini içinde ağır yaralanan Jahaniabed, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan Rasoul Jahaniabed´in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2020-10-01 14:31:05



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