Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü, motosikletini yaktı (2)

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MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI

Eskişehir´de polis ekiplerinin yaptığı trafik kontrolünde Oğuzhan T.´nin ateşe vererek yaktığı motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince yapılan incelemede motosikletin bir süre önce Bilecik´ten çalındığı anlaşılırken, Oğuzhan T.´nın aracı çalıntı olduğunun tespit edilmemesi için yaktığı anlaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-10-01 15:33:58



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