Eskişehir halkından kardeş ülke Azerbaycan’a destek

Ermenistan’ın, Dağlık Karabağ bölgesinde hak iddia ederek kardeş ülke Azerbaycan’da sivil halka saldırmasına yönelik tepkiler, tüm Türkiye’de olduğu gibi Eskişehir’de de çığ gibi büyüyor.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken; Türkiye’deki vatandaşlar kardeş Azerbaycan’a destek olup, Ermenistan’ın tavrını protesto etti. Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde gerçekleştirilen protestoya ilgi büyüktü. Vatandaşlar attıkları sloganlar ve açtıkları pankartlar ile Azerbaycan’a destek mesajlarını verirken, yapılan basın açıklamasında Türkiye ve Azerbaycan’ın iki ayrı devlet olsa da tek bir millet olduğunun altı çizilirken, Ermenistan’ın hukuk tanımaz tavırlarına karşı tüm dünyanın gereken tepkiyi vermesinin gerekliliği vurgulandı.



“Oradakiler benim canım, kanım, kardeşim, vatanım!”

Türkiye’nin Dağlık Karabağ meselesinde Ermenistan’ın haksızlıklarına karşı verdiği mücadeleden dolayı minnet duygularını ifade eden Azerbaycanlı vatandaşlar, Türk halkına teşekkür etti. Yirmi yıldır Eskişehir’de yaşamını sürdüren Azerbaycanlı Kifayet Azizova, “Savaş sebebiyle yarın memleketime dönüyorum. Çünkü ülkemi yalnız bırakamam. Hepimiz bir olmalıyız, onları yalnız bırakmamalıyım. Çünkü orada benim canım var, kanım var, kardeşim, ailem, bacım, vatanım var. Ben oraya gideceğim” diyerek duygularını aktardı.



“Allah Türkiye’den bin kez razı olsun”

Türkiye’nin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını söyleyen Kifayet Azizova, “Türkiye’ye geldim, insanları gördüm, çok memnun oldum. Allah Türkiye’den bin kez razı olsun. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Hep arkamızda, yanımızda, önümüzdeler. Her zaman etrafımızdalar, desteklerini hep hissediyoruz. Bunu hiçbir zaman unutamayız. Türk demek Azerbaycan demek, Azerbaycan demek Türk demek. Biz aynı milletiz. Bizim damarımızı kes, aynı kan akar. Benim damarımı kes, Türk’ün kanı akar; Türk’ün damarını kes, Azerbaycanlının kanı akar. Farkımız yoktur” dedi.

Ermenilerin haksız ve hukuksuz davrandığını anlatan Azizova, “Karabağ bizimdir, bizim olacak. Biz aslan gibi topraklarımızı alacağız. Bu kadar" diye belirtti.



“Bizim topraklarımızda bizim kanımızı döküyorlar”

Azerbaycan’dan Türkiye’ye kısa bir süre önce gelen Göyerçin Yusifova da yaşananlara tepki gösterdi. Yusifova, “Vatanımdan yeni geldim. Türkiye’deyken bu yaşananların haberini aldık. Evlatlarımız, torunlarımız, çocuklarımız, hepsi oradalar. Bizim topraklarımızda bizim kanımızı döküyorlar. Ermenistan, arkasında olanlar sayesinde bunları yapabiliyor. Yoksa Ermenistan kimdir ki? Az miktarda nüfusu, gücü olan bir ülke. Bizim topraklarımızı yıllardır ala ala şu an bulundukları yerde yaşıyorlar. Hocalı Katliamı var, Karabağ’ın dağılması var. Hem bizim topraklarımızda yaşıyorlar hem de bizi vuruyorlar” sözleriyle öfkesini dile getirdi.

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