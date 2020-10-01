Polis okey oynatan kıraathanenin işletmecisine ceza kesti

Eskişehir'de bir kıraathane işletmecisine, korona virüs (Covid19) tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre olay; Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesinde yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattına, söz konusu mahallede bulunan bir kıraathanede oyun oynandığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı konusunda ihbar geldi. Alınan ihbar üzerine bahse konu adrese giden polis ekipleri, masanın üzerinde okey taşlarının ve ıstakaların olduğunu, masalarda okey taşlarının dizili vaziyette ve yazboz kağıdının yazılı vaziyette olduğunu tespit etti.

Ekipler, işyeri sahibi K.G.'ye Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak suçundan 3 bin 150 TL idari para cezası uyguladı.

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