Eskişehir’de çerezlik kabak üretim alanı 30 bin dekara ulaştı Üreticiler bu yıl hem kaliteden hem de yüzde 40 oranında artan fiyattan hayli memnun

Eskişehir genelinde yaklaşık 30 bin dekarlık alana ulaşan çerezlik kabak ekiminde bu yıl verimli bir sezon geçirilirken, üreticilerin hem kaliteden hem de fiyattan hayli memnun oldukları belirtiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, önemli üretim alanları arasında yer alan Sivrihisar ilçesinde çerezlik kabak ekilişi yapan üreticileri ziyaret ederek hasat esnasında incelemelerde bulundu. Gerenli Mahallesi’nde yer alan işletmenin üreticisi Metin Tunaboy, İl Müdürü Dr. Sever’e çerezlik kabak üretimi hakkında bilgi verdi. Tunaboy, Gerenli ve çevre köylerde hemen her yıl yaklaşık 8 bin dekar civarında Ürgüp tipi olarak adlandırılan çerezlik kabak ektiklerini söyledi. 2020 yılında verim ve kalitenin beklentilerinin üstünde olduğunu ve çerezlik kabak fiyatının da geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 oranında artış göstererek 22 TL/kg’ dan alıcı bulduğunu belirtti. Hasat edilen kabakların güneşe serilerek doğal yollarla kurutulup sonrasında da çuvallanarak alıcısını beklediğini söyleyen üretici Metin Tunaboy, hasat döneminin doğal kurutmaya elverişli olmaması durumunda ise kabakların Polatlı veya Çiftelerde bulunan kurutma tesislerine gönderildiğini ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever ise arazide incelemeler sonrası yaptığı açıklamada; “Uzun yıllardır çerezlik kabak yetiştirilen Eskişehir’imizde hemen her yıl il genelinde 2025 bin dekar çerezlik kabak ekilmektedir. Sivrihisar ilçemiz Gerenli Mahallesi de ilimizde çerezlik kabak yetiştiriciliğinin merkezlerinden biridir. Bu yılki Covid19 pandemisi sürecine rağmen ilimiz genelinde çerezlik kabak ekilişi yaklaşık 30 bin dekarlık ekiliş alanına ulaşarak hem fiyat hem de kalite açısından üreticilerimizin yüzünü güldürmeye devam etmektedir. Makineyle hasat edilen kabakların özellikle etli kısımlarının tarlada kalmasına özen gösterilerek, toprak organik madde yönünden zenginleştirilmekte ve ayrıca çerezlik kabak yetiştiriciliğinde münavebeli sistemle kabak+ buğday+ ayçiçeği/mısır ya da şekerpancarı sıralamasıyla münavebe sürdürülerek topraklarımızdan kaliteli ve aynı zamanda daha fazla ürün elde edilmektedir. İl Müdürlüğü olarak üreticilerimizin bugün de olduğu gibi yarın da yanında olmaya devam ederek tüm üreticilerimiz için bol ürünlü bir hasat dönemi geçirmelerini temenni ederim. Ayrıca tarıma yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırımlar olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır.” dedi.

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