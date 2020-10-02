Eskişehir Gökpınar Barajı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor Baraj gövdesinin yüzde 65’i tamamlandı, temelden 32 metre yüksekliğe ulaşıldı Toplanacak 97 milyon metreküp su ile 60 bin 860 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, ülke ekonomisine yıllık 42 milyon 200 bin liralık katkı sağlanması hedeflenen Eskişehir'deki Gökpınar Barajı inşaatında yüzde 79 gerçekleşme seviyesine ulaşıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Eskişehir'de yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Eskişehir ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Çalışmaları devam eden Eskişehir Gökpınar Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 60 bin 860 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak. Gökpınar Barajı inşaatında yüzde 79 gerçekleşme seviyesine ulaşıldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, baraj inşaatında çevirme seddesi ve su alma yapısı imalatlarının tamamlandığını, gövde kil ve kaya dolgu imalatlarının devam ettiğini belirtti. Yıldız, "Baraj gövdesinin yüzde 65’i tamamlanmış, temelden 32 metre yüksekliğe ulaşılmıştır. Temelden yüksekliği 53 metre ve su depolama kapasitesi 97 milyon metreküp olan Eskişehir Gökpınar Barajının tamamlanması ile 2020 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 42 milyon 200 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" diye kaydetti.

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