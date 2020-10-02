Gürbüz Güller’den Ahmet Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller ile bir araya geldi. Başkan Ataç, “Daha fazla çalışıp daha iyi işler yapmak peşindeyiz ve bunu da başaracağız. İlçelerimizde CHP’li başkanların görevde olması bizlere güç katıyor” diye konuştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın kentteki yerel yöneticiler ile temasları sürüyor.Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller de Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette iki başkan, belediyecilik çalışmaları ve projeleri ile kent ve ülke gündemi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

“Ahmet Başkan belediyecilik konusunda bir duayen”

Ziyarete ilişkin bir değerlendirmede bulunan Başkan Güller, “Bugün Ahmet Başkan ile hem görüştük hem de kendisinin engin fikirlerinden yararlandık. Belediyecilik çalışmaları üzerine konuştuk. Ahmet Başkan, belediyecilik konusunda bir duayen ve Alpu’ya yapabileceklerimiz, kazandırabileceklerimiz konusunda değerli görüşlerini aldım” diye konuştu.

“Daha fazla çalışıp daha iyi işler yapmak peşindeyiz”

Başkan Ataç ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, “Gürbüz Başkanın şahsı ve başkanlığını hep takdir etmişimdir. Bu dönemde kazandığı seçim Alpu halkı ile birlikte bizleri de çok sevindirdi. Türkiye’nin içinde olduğu ekonomik kriz hali hepimizi olumsuz etkiliyor. Ekonomik sorunlar ile belediyecilik yapmak gerçekten zor. Fakat bu durum bizleri umutsuzluğa düşürmüyor; aksine daha fazla çalışıp daha iyi işler yapmak peşindeyiz ve bunu da başaracağız. İlçelerimizde CHP’li başkanların görevde olması bizlere güç katıyor. Gürbüz Başkan’ın da her zaman yanındayım, başarılarının devamını diliyorum” sözlerini kullandı.

Buluşma, günün anısına çektirilen fotoğraf ile son buldu.

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