Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Trafik bilincini arttırmak için yüz yüze denetimleri sürdüreceğiz



Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, trafikte denetimlerin yüz yüze yapılmasını tercih ettiklerini belirterek, "Elektronik ve diğer denetim yöntemleri şüphesiz kullanacağız, kullanmaya en üst düzeyde devam edeceğiz. Ama biz daha çok yüz yüze denetimleri tercih edeceğiz" dedi.

Eskişehir Trafik Eğitim Merkezi Müdürlüğü´nde düzenlenen 40. Dönem Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitim Sertifika törenine Emniyet Müdürü Mehmet Aktaş ve Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız´ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve eğitim alan 111 komiser yardımcısı katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, trafikte kazaları en aza indirebilmek için denetimlerin devam edeceğini söyledi. Elektronik ve diğer denetim yöntemlerinin de kullanılmaya devam edileceğini, ancak yüz yüze denetimi tercih ettiklerini ifade eden Aktaş, "Benim sizden bir ricam var, bu ayrıca İçişleri Bakanımızın da hem talimatı hem ricasıdır. Denetimleri daha çok yüz yüze yapmaya çalışalım. Elektronik ve diğer denetim yöntemleri şüphesiz kullanacağız, kullanmaya en üst düzeyde devam edeceğiz. Ama biz daha çok yüz yüze denetimleri tercih edeceğiz. Buradaki amacımız insanlarımızda trafik bilincini artırabilmek. Bire bir yüz yüze diyaloğa geçip o duyarlılığı bilinci artırmak hem de görevimizi en iyi şekilde yapmış olabilmek için. Bu noktada sizden özellikle bunu rica ediyoruz. Görev alanlarınıza, şehirlerinize gittiğinizde bu mesajımızı diğer arkadaşlarınıza da paylaşmanızdan büyük bir mutluluk duyacağımız ifade etmek istiyoruz" dedi.

`KAZALARI YARIYA İNDİREN DÜNYADA 2 ÜLKEDEN BİRİYİZ´

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanı Mehmet Yavuz ise 2011 yılında başlatılan eylem planı kapsamında dünyada kazaları yarı oranında azaltan iki ülkeden birinin Türkiye olduğunu açıkladı. Dünyada gelişen teknolojilerle birlikte trafik olgusunun da son dönemde hızlı gelişen ve daha çok efor sarf edilmesi gereken bir alan haline geldiğini anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Dolaysıyla misyon ve vizyonumuzu 20302050 hedef alarak gerçekleştirmek durumundayız. Trafik kazaları Dünya Sağlık Örgütü tarafından ve Birleşmiş Milletler´in bu konudaki kurallarında bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınıyor. Dünyada her yıl 1 milyon 300 bin civarında insan hayatını kaybediyor. Bu sorunu çözmek için ilki 2009 yılında Moskova´da düzenlenen Birinci Küresel Yol Güvenliği Konferansı´na üye ülkelerin trafik kazalarını azaltmaya yönelik trafik kazası kaynaklı ölümleri azaltmak için çareler aranıyor. Biz de buna üye ülke olarak 2020 yılının sonu itibariyle trafik kazaları kaynaklı ölümleri yüzde 50 oranı oranında azaltılmasına yönelik karayolları trafik güvenliği ve stratejisi ve onun eylem planını oluşturduk. Bu plan bu yılın sonunda tamamlanmış olacak. Bu eylem planıyla ülkemizdeki teknolojik gelişmeler ve mevzuat değişiklikleri konusunda trafik güvenliliği konusunda sorumluluğu bulunan paydaş kurum ve kuruluşlarca alınması gereken ek tedbirlerin kısa zamanda hayata geçirilmesi amaçlanmıştır."

İçişleri Bakanlığı´nın Trafik Güvenliği ve Uygulama Politikası Belgesi oluşturulduğunu anlatan Mehmet Yavuz, kaza ve ölümlerde yüzde 50 azalma hedefine ulaşıldığını ifade etti. Yavuz, "2020 yılı sonunda ise bu hedefi tutturma yolunda İçişleri Bakanlığı olarak Trafik Güvenliği ve Uygulama Politikası Belgesi oluşturuldu. Çünkü kısa bir süre içerisinde trafik kazası nedenli ölümlerle ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi ve kaza nedeniyle yaşanan manevi kayıpların yanında sosyoekonomik kayıpların da ortadan kaldırılması amaçlandı. Bu amacımızı 2019 yılı sonu itibariyle dünyada geliştiren iki ülkeden biriyiz. Yani 2019 yılı itibariyle kaza ve ölümlerde yüzde 50 azaltma hedefine ulaşan bir ülkeyiz. Eylem planının başladığı 2011 yılından 2020 yılına kadar araç sayısı, sürücü sayısı nüfusun da arttığını baz aldığımızda bunun gerçekten başarılması zor bir süreç olduğunu hepimiz tahmin edebiliriz" diye konuştu.

`AVRUPA ÜLKELERİ HENÜZ YÜZDE 27´LERDE´

Türkiye´de şu anda 25 bin kadar trafik personelinin denetim noktasında olduğunu kaydeden Yavuz, aynı eylem planını yürüten 28 Avrupa ülkesinde ise trafik kazaları ile buna bağlı ölümlerin azaltılması hedeflerinin yüzde 27 civarında olduğunu sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve diğer protokol üyeleri tarafından eğitim programını tamamlayan 111 komiser yardımcısına sertifikaları verildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2020-10-02 12:47:18



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