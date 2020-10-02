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112 çalışanlarının ’yaşam savaşı’ kameralara yansıdı Kalbi duran işçiyi hayata döndürmek için koşar adım kalp masajı yaptılar Fabrikada kalp krizi geçiren işçi hayatını kaybetti

İHA

112 çalışanlarının ’yaşam savaşı’ kameralara yansıdı Kalbi duran işçiyi hayata döndürmek için koşar adım kalp masajı yaptılar Fabrikada kalp krizi geçiren işçi hayatını kaybetti

Eskişehir’de, bir mermer fabrikasında çalışan işçi, iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda 112 Acil Sağlık ekiplerinin kalbi duran hastaya yaptıkları koşar adım kalp masajı ise hafızalara kazındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde üzerinde bulunan bir mermer fabrikasında yaşandı. İddialara göre, fabrikada çalışan Murat Yüce (44) adlı işçi, konteynır içinde çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaşarak yere yığıldı. Diğer işçilerin durumu fark etmesiyle 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kriz geçirip kalbi durduğu belirlenen Yüce’ye kalp mesajı yapılarak hemen Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi.

’112 personelinden koşar adım kalbi masajı’
Bu esnada Odunpazarı 11 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekiplerince hastaneye sevk edilen Yüce’ye, yoldayken müdahaleye devam edildi. İşçiyi hayata döndürebilmek için adeta canla başla savaşan sağlık çalışanları, acil servise girerken de sedyede yatan hastaya koşar adım kalp masajı yapmaya devam etti.
Öte yandan hastanede yapılan müdahalelere yanıt vermeyen 44 yaşındaki Murat Yüce hayatını kaybederken, 112 Acil Sağlık ekiplerinin kalbi duran hastaya yaptıkları koşar adım kalp masajı ise hafızalara kazındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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