Fabrikada fenalaşan işçi, hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de bir mermer fabrikasında çalışırken fenalaşıp yere yığılan işçi Murat Yüce (44), hayatını kaybetti.
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 12´nci cadde üzerinde bulunan bir mermer fabrikasında çalışan Murat Yüce, iş yerinde aniden rahatsızlanıp yere yığıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine fabrikaya gelen sağlık ekipleri, kalbinin durduğu anlaşılan Yüce´yi kalp masajı yaptıktan sonra ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırdı. Murat Yüce, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İşçi Murat Yüce´nin ölümü Organize Sanayi Bölgesi´nde büyük üzüntüye neden oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2020-10-02 17:58:22
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