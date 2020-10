Palamut büyüyor, fiyatı küçülüyor

Balıkçı tezgâhlarında palamutların ağırlığı 150 gramlardan 700 gramlara kadar çıkarken fiyatı da 15 liradan 12 buçuk liraya indi.

Av yasağının sona ermesiyle 1 Eylül tarihinde başlayan balık sezonunun ilk gününden bugüne fiyatlar her geçen gün düşerken, balık boyutları da artıyor. Palamutun, sezonun ilk günlerinde 150200 gram arasındayken 15 liraya satıldığını belirten balıkçı esnafı, şu anda 12 buçuk liraya 650700 gramlık palamutların satıldığını belirtiyor. Havalar soğudukça bu durumun devam edeceğini ve fiyatların daha da düşeceğini belirten balıkçılar, müşterinin ilgisinden memnun. Günde 2 ton civarında palamut satıldığı ifade edilirken, şu an satışlarda sezonun zirve günlerinin yaşandığı aktarıldı.

“Fiyatlar kilo bazında 45 kat düştü”

Balık fiyatlarının kat kat düştüğü ve vatandaşların balığa ilgisinin arttığını ifade eden balıkçı esnafı Muharrem Şahin, “Palamut şu anda bollaşma aşamasında. Balık bir yandan büyürken bir yandan da bollaşıyor. Şu anda tanesi 12 buçuk liraya satılmakta. Bir tanesi 650700 gram arası geliyor. İlerleyen günlerde de hem balığın iyice büyümesi hem de fiyatların düşmesi bekleniyor. Müşteri yoğun ilgi gösteriyor. Balığın mevsimi olduğu için insanlar yiyorlar. Yani yoğun bir satış var palamutta. İlk başta palamutlar ufak geliyordu. Mesela tanesi 150200 gramdı sezonun ilk günlerinde. Şimdiyse dediğim gibi ağırlık 650700 gram arasında. Başlangıçta 150200 gram palamut 15 lirayken şimdi 650700 gramlık palamut 12 buçuk liradan satılıyor. Kilo bazında fiyata baktığınız zaman 45 katlık bir düşüş var” dedi.

Günde iki tona yakın palamut satılıyor

Palamutun sağlığa da çok yararlı olduğunu belirten Şahin, “Günde ortalama 200250 kasa palamut satıyoruz. Bir kasada 14 adet palamut olur. Palamut dışında mevsim balığı olarak sardalya, hamsi, barbun, mezgit gibi balıklar var. Bu balıklar da hem bollaştı hem de büyüdü. Fakat şu anda en çok rağbet gören balık; palamut. İkinci ve üçüncü olarak ise hamsi ve sardalyaya ilgi gösterildiğini söyleyebilirim. Hamsinin kilosu 30, sardalyanın kilosu 15 liradan gidiyor. Hamsi bu günlerde biraz pahalı ama fiyatların düşmesi bekleniyor. Yoğunluktan memnunuz ve iyice artacağını bekliyoruz. Havaların daha da soğumasıyla balığın büyümesi ve bolarması bekleniyor” şeklinde konuştu.

“Sezonun zirve günlerindeyiz”

Sezondaki günleri birbirleriyle kıyaslayan Muharrem Şahin, “Balığın bolluğu ve müşterinin ilgisi konusunda günleri sezonun başından bugüne kadar kıyaslayacak olursak, şu an en verimli gündeyiz. Neredeyse her geçen gün yeni bir zirve oluyor diyebiliriz” diyerek sözlerini noktaladı.

