DAK’tan Kazım Kurt’a ziyaret

Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) ekibi Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette DAK ekibi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kazım Kurt ile Covid19 salgını sürecini değerlendiren DAK ekibi, salgın ile mücadele kapsamında göreve hazır olduklarını belirtti. Başkan Kurt’un her zaman yanlarında olduğunu ifade eden DAK Ekibi, kendilerine verdiği destek için Başkan Kurt’a teşekkür etti.
DAK Ekibine ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin DAK ile iş birliği yapmaya devam edeceğini belirtti. Kurt, “DAK’a her zaman destek verdik. Bu desteğimiz bundan sonra da devam edecek” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.