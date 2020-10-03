'Otomobilim çalındı' şeklindeki asılsız ihbarı, macera olsun diye yapmış



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de ankesörlü telefondan 155 Polis İmdat hattını arayıp, otomobilinin çalındığına dair asılsız ihbarda bulunan S.Ö. hakkında `suç uydurmaktan´ soruşturma açıldı. Verdiği plakanın bir traktöre ait olduğu belirlenen S.Ö. ifadesinde, "Canım sıkıldığı için macera olsun diye aracım çalındı şeklinde ihbarda bulundum" dedi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi´nde oturan S.Ö., ankesörlü telefondan 155 Polis İmdat hattını arayıp, otomobilinin çalındığını söyledi. Verilen plaka üzerinden inceleme yapan polis ekipleri, plakanın bir traktöre ait olduğunu ve çalınmadığını belirledi. Kısa sürede yakalanan S.Ö. ifadesi için Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği´ne götürüldü. Burada ifade veren S.Ö., asılsız ihbarda bulunduğunu itiraf ederek, "Canım sıkıldığı için macera olsun diye aracım çalındı şeklinde ihbarda bulundum" dedi.

İşlemlerinin ardından serbest bırakılan S.Ö. hakkında `suç uydurma´ suçundan soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-10-03 15:23:48



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