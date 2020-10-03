Azerbaycan’a yapılan saldırıya tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Azerbaycan’a yapılan saldırıya tepki

İHA

Azerbaycan’a yapılan saldırıya tepki

Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Av. Ahmet Doğanses, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almak üzere başlattığı askeri harekâtı desteklediklerini, her şart altında ve her zaman Azerbaycan’ın yanında olduklarını belirtti.
Başkan Doğanses, basın açıklamasında, açıklamasında, “Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almak üzere başlattığı askeri harekâtı destekliyor, her şart altında ve her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Ermenistan, terörist bir devlettir. Kadim Türk toprakları Karabağ ve çevresindeki bölgeleri emperyalist devletlerin desteği ile işgal altında tutmaktadır. Şimdi de Azerbaycan topraklarına ve sivil yerleşimlere tüm uluslararası kurallara uymaksızın saldırmıştır. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermeni saldırılarına misliyle ve anında cevap vermiştir. Bu saldırılar ve Karabağ işgalinin devamı, Kafkaslardaki barış ve istikrar ortamını bozmaya yönelik tehlikeli girişimlerdir. Türk Dünyası’nın kanayan yarası Karabağ işgali inşallah yakın zamanda son bulacaktır. Türkiye ile Azerbaycan ve Türk Dünyası arasına hançer gibi yerleştirilen Ermenistan, kadim Türk topraklarından def edilecektir. Biz iki devlet devlet tek milletiz. Türk dünyası için Azerbaycan candır. Oradaki kardeşlerimizin ayağına diken batsa biz yüreğimizde hissederiz. Azerbaycan yalnız değil, arkasında 360 milyonluk Türk dünyası var. Ermenistan konuşulmaya değmeyecek küçük basit bir ülkeyken, Türk dünyasının gündemini işgal etmeye çalışıyorlar. Azerbaycan bizim kardeşimizdir! Bizler kardeşlerimizle birlikte savaşmaya da ölmeye de her daim hazırız. Azerbaycan topraklarına 27 Eylül 2020 Pazar günü gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehirspor Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Eskişehirspor Ümraniyespor maçı hazırlıklarını ...
'Otomobilim çalındı' şeklindeki asılsız ihbarı, macera olsun diye yapmış
YEREL HABERLER 'Otomobilim çalındı' şeklindeki asılsız ihbarı, ...
Başkan Ataç’tan hayvan hakları mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan hayvan hakları mesajı
ESOGÜ Bibliyofil’de Bir Tarih Romanı: Uluğbey’in hikayesi
YEREL HABERLER ESOGÜ Bibliyofil’de Bir Tarih Romanı: Uluğbey’in ...
Hayvan dostu protezci, 20 yılda bin 500 hayvana ücretsiz protez ve ortez yaptı
YEREL HABERLER Hayvan dostu protezci, 20 yılda bin 500 hayvana ...
Başkan Ataç’ın işletme ziyaretleri sürüyor
YEREL HABERLER Başkan Ataç’ın işletme ziyaretleri sürüyor
Hayvan dostu protezci, 20 yılda bin 500 hayvana ücretsiz protez ve ortez yaptı
YEREL HABERLER Hayvan dostu protezci, 20 yılda bin 500 hayvana ...
Macera olsun diye polise 'Otomobilim çalındı' ihbarında bulundu
YEREL HABERLER Macera olsun diye polise 'Otomobilim çalındı' ...
Almanya'daki Covid-19 tedbirsizliğini kameraya aldı Klip çekimi için Eskişehir'e geldi, Türkiye'nin Covid-19 tedbirlerine hayran kaldı Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı turist Handan Erol: "Yaşadığım Hamburg şehirde neredeyse hiç kimse maske takmıyor” "Alışveriş merkezleri, sinema salonları, toplu taşıma araçları gibi riskli bölgelerde kurallar hiçe sayılıyor" "Türkiye'nin hem sağlık hizmetinde, hem de kurallar konusundaki hassasiyetine hayran kaldım"
YEREL HABERLER Almanya'daki Covid-19 tedbirsizliğini kameraya ...
Dernek binasında kumar oynayan 60 kişiye 219 bin liralık 'Sosyal mesafe' cezası
YEREL HABERLER Dernek binasında kumar oynayan 60 kişiye 219 bin ...
Bunun adı sorumsuzluk Eskişehir Şehir Hastanesi’nin etrafı çöp yuvasına döndü
YEREL HABERLER Bunun adı sorumsuzluk Eskişehir Şehir Hastanesi’nin ...
DAK’tan Kazım Kurt’a ziyaret
YEREL HABERLER DAK’tan Kazım Kurt’a ziyaret
Palamut büyüyor, fiyatı küçülüyor
YEREL HABERLER Palamut büyüyor, fiyatı küçülüyor
Sağlık çalışanları için güvenlik görevlilerine ‘yakın dövüş’ eğitimi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları için güvenlik görevlilerine ‘yakın ...
Fabrikada fenalaşan işçi, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Fabrikada fenalaşan işçi, hayatını kaybetti
İhracat rakamları açıklandı İhracat bir önceki aya göre yüzde 12 arttı
YEREL HABERLER İhracat rakamları açıklandı İhracat bir önceki aya ...
112 çalışanlarının ’yaşam savaşı’ kameralara yansıdı Kalbi duran işçiyi hayata döndürmek için koşar adım kalp masajı yaptılar Fabrikada kalp krizi geçiren işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 112 çalışanlarının ’yaşam savaşı’ kameralara ...
Oto faresi saklandığı evde yakalandı Park halindeki 2 otomobili çaldığı öne sürüldü
YEREL HABERLER Oto faresi saklandığı evde yakalandı Park halindeki 2 ...
Anadolu coğrafyasının kültürel mirasları Anadolu Üniversitesi’ne emanet Eş zamanlı olarak 5 farklı yerleşimde gerçekleştirilen kazı çalışmalarıyla kültürel mirasa sahip çıkılıyor
YEREL HABERLER Anadolu coğrafyasının kültürel mirasları Anadolu ...
Sivrihisar Seyir Terası Projesi’ne ulusal ödül
YEREL HABERLER Sivrihisar Seyir Terası Projesi’ne ulusal ödül
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Trafik bilincini arttırmak için yüz yüze denetimleri sürdüreceğiz
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Trafik bilincini ...
Trafik kazaları ve ölümleri yüzde 50 azaltma hedefine ulaştık Türkiye 2019 yılında trafikte can kayıplarını en aza indiren iki ülkeden biri oldu Trafik denetimleri artık ağırlıklı olarak yüz yüze olacak Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş; “Daha çok yüz yüze denetimleri tercih edeceğiz” Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanı Mehmet Yavuz; “2019 yılı sonu itibariyle dünyada geliştiren iki ülkeden biriyiz, yani kaza ve ölümlerde yüzde 50 azaltma hedefine ulaşan bir ülkeyiz”
YEREL HABERLER Trafik kazaları ve ölümleri yüzde 50 azaltma hedefine ...
Özel sayı pandemi ile mücadelede hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarına adandı ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi Covıd-19 özel sayısı ile çıktı
YEREL HABERLER Özel sayı pandemi ile mücadelede hayatlarını kaybeden ...
Başkan Küpeli, OSB’nin taleplerini Bakan Varank’a aktardı
YEREL HABERLER Başkan Küpeli, OSB’nin taleplerini Bakan Varank’a ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X