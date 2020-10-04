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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silahlı kavganın şüphelisi yakalandı

İHA

Silahlı kavganın şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen şahıs, suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro ile Odunpazari İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Paşa Mahallesi Kemal Zeytinoğlu Caddesi'ndeki bir börekçide Galip K.'nın yaralandığı kavga ile alakalı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli Erdinç Y., kavgada kullandığı tabanca ile birlikte Paşalar Sokak'ta yakalandı. Gözaltına alınan Erdinç Y.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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