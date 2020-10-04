Şüphe üzerine yakalandı, 15 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de polis ekiplerince şüphe üzerine takibe alınarak durdurulan Türkan B.´nin çoğunluğu `dini inanç ve duygularının istismar suretiyle dolandırıcılık´ suçundan 17 yakalama kararı olduğu, ayrıca 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile randığı ortaya çıktı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arifiye Mahallesi´nde Türkan B.´yi şüphe üzerine takibe alarak Kıbrıs Şehitleri Caddesi´nde durdurdu. Yapılan incelemede aralarında Ankara, Kırşehir, Kilis, Karaman, Erzincan ile Kocaeli Asliye Ceza Mahkemeleri'nce, `Dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık ile hırsızlık´ suçlardan 17 yakalama kararı olduğu tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek polis merkezine götürülen Türkan B.´nin Kandıra 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce, `hükümlü ve tutuklunun kaçması´ suçundan 15 yıl 4 ay hapis cezası olduğu da ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından Türkan B., Eskişehir Adliyesi´ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-10-04 12:35:12



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