Tepebaşı Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelindeki yol ve kaldırım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekiplerin birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı asfalt çalışmaları Yeşiltepe Mahallesi Okan, Haliç ve Demirşah Sokak, Güllük Mahallesi Efeler, Bereket, Kırımlılar ve Tarlayüzü Sokak ile Balkan Caddesi, Çamlıca Mahallesi Nallıhan, Arayıcı, Derepınar ve Nezir Sokak’ta devam ediyor. Ekiplerin kilit taş, bordür ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirdiği noktalar arasında ise Batıkent Mahallesi Göktuğ Sokak, Eğriöz Mahallesi 135. Sokak, Fatih Mahallesi Uçar Sokak, Sütlüce Mahallesi Kankardeş Sokak, Hoşnudiye Mahallesi Sağın Sokak, Yeşiltepe Mahallesi Timurhan Sokak, Çamlıca Mahallesi Çobanlar Sokak ve Mamure Mahallesi Cumhuriye Sokak yer alıyor.

Üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da Zincirlikuyu, Çukurhisar, Karagözler, Yukarı Söğütönü ve Yörük Akçayır mahallelerinde sürüyor. Öte yandan Eğriöz Mahallesi’ndeki yeni yol açma çalışmaları da devam ediyor.

Mahalle sakinleri üstyapı çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirirken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğini belirttti.

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