Eskişehirspor - Ümraniyespor: 1-1

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Burak Pakkan, Mehmet Şahan Yılmaz, Gökhan Barcın
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - Muhammet, Sezgin, Onur, İbrahim (Dk.90 Hasan Ulaş), Talha (Dk.66 Sholaja), Alperen (Dk.77 Kaan), Bilal, Furkan, Mehmet, Kıvanç
ÜMRANİYESPOR: Ahmet Alim, Okan (Dk.71 Turgut), Akabueze, Alaaddin, Hasan (Dk.86 Hüseyin), Zivkovic, Yusuf (Dk.46 Serkan), Glumac (Dk.73 Fernandes), Ercan, Selom Mayi (Dk.46 Gomis)
GOLLER: Dk.37 Okan Derici (p) (Ümraniyespor) - Dk.81 Ercan (kk) (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Dk.36 Bilal, Dk.37 Sezgin, Dk.46 Onur, Dk.63 Muhammet (Eskişehirspor) - Dk.47 Glumac, Dk.59 Akabueze, Dk.86 Serkan, Dk.90+5 Turgut (Ümraniyespor)
KIRMIZI KART: Dk.88 Kıvanç (Eskişehirspor)TFF 1´inci Lig´in 4´üncü haftasında Eskişehirspor, evinde Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.
5´inci dakikada Okan, ceza sahası dışında topla buluştu, sert şutu kalecide kaldı.
36´ncı dakikada serbest vuruştan gelen topa Okan elle müdahale edince hakem penaltı kararı verdi.
37´nci dakikada Ümraniyespor´dan Okan Derici penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi: 0-1.
45´inci dakikada Mehmet Özcan soldan ceza sahasına girdi, kaleciyle karşı karşıya kalırken çektiği şutta top auta çıktı.
55´inci dakikada sol taraftan açılan ortaya, ceza sahasında Glumac kafayla vurdu. Top yandan az farkla dışarı gitti.
62´nci dakikada ceza sahasında Mehmet Özcan´ın düşürülmesi sonucu hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Onur´un şutunu kaleci Ahmet çeldi.
81´inci dakikada Kaan´ın soldan sıfıra inerek altıpas üzerinden içeri açtığı ortada, top savunma oyuncusu Ercan´a çarparak ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşma bu skorla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2020-10-04 16:08:27
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