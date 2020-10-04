Eskişehirspor - Ümraniyespor: 1-1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Burak Pakkan, Mehmet Şahan Yılmaz, Gökhan Barcın

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - Muhammet, Sezgin, Onur, İbrahim (Dk.90 Hasan Ulaş), Talha (Dk.66 Sholaja), Alperen (Dk.77 Kaan), Bilal, Furkan, Mehmet, Kıvanç

ÜMRANİYESPOR: Ahmet Alim, Okan (Dk.71 Turgut), Akabueze, Alaaddin, Hasan (Dk.86 Hüseyin), Zivkovic, Yusuf (Dk.46 Serkan), Glumac (Dk.73 Fernandes), Ercan, Selom Mayi (Dk.46 Gomis)

GOLLER: Dk.37 Okan Derici (p) (Ümraniyespor) - Dk.81 Ercan (kk) (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Dk.36 Bilal, Dk.37 Sezgin, Dk.46 Onur, Dk.63 Muhammet (Eskişehirspor) - Dk.47 Glumac, Dk.59 Akabueze, Dk.86 Serkan, Dk.90+5 Turgut (Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: Dk.88 Kıvanç (Eskişehirspor)TFF 1´inci Lig´in 4´üncü haftasında Eskişehirspor, evinde Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

5´inci dakikada Okan, ceza sahası dışında topla buluştu, sert şutu kalecide kaldı.

36´ncı dakikada serbest vuruştan gelen topa Okan elle müdahale edince hakem penaltı kararı verdi.

37´nci dakikada Ümraniyespor´dan Okan Derici penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi: 0-1.

45´inci dakikada Mehmet Özcan soldan ceza sahasına girdi, kaleciyle karşı karşıya kalırken çektiği şutta top auta çıktı.

55´inci dakikada sol taraftan açılan ortaya, ceza sahasında Glumac kafayla vurdu. Top yandan az farkla dışarı gitti.

62´nci dakikada ceza sahasında Mehmet Özcan´ın düşürülmesi sonucu hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Onur´un şutunu kaleci Ahmet çeldi.

81´inci dakikada Kaan´ın soldan sıfıra inerek altıpas üzerinden içeri açtığı ortada, top savunma oyuncusu Ercan´a çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2020-10-04 16:08:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.