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Eskişehirspor evinde beraberliği tek golle aldı Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Serkan Topkaya: “Geriden gelerek skoru dengelemesinden son derece mutluyuz”

İHA

Eskişehirspor evinde beraberliği tek golle aldı Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Serkan Topkaya: “Geriden gelerek skoru dengelemesinden son derece mutluyuz”

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Serkan Topkaya, Ümraniyespor maçının ardından, “Geriden gelerek skoru dengelemesinden son derece mutluyuz” dedi.
Eskişehirspor ligin 4. haftasında evinde Ümraniyespor ile 11 berabere kaldı. Maçın ardından Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Serkan Topkaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Topkaya, “Maçı iki bölüm halinde değerlendirmek mümkün. Gol yediğimiz dakikaya kadar ve sonrası olarak değerlendirebiliriz. Takımımız iyi mücadele etti. Penaltıya kadar birkaç net pozisyonumuz vardı fakat değerlendiremedik. Eğer değerlendirseydik, şu an farklı bir durumu konuşuyorduk. Golden sonra güzel tepki verdik. İkinci yarıdan sonra rakibe baskı kurup golü bulduk. Golden sonra da baskımız devam etti. Hakemi eleştirmek istemiyorum ama gördüğümüz iki tane net pozisyon vardı. Biz bunları penaltı olarak değerlendirdik. Eğer penaltı verseydi, şu an farklı şeyler konuluyor olacaktık. Geriden gelerek skoru dengelemesinden son derece mutluyuz. Bu milli maç arasında çalışarak eksiklerimiz gidermeye çalışacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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