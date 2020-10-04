Ümraniyespor, Eskişehir deplasmanından 1 puan ile döndü Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: “Bu maçı çıkış maçı olarak düşünüyorduk” “Fizik olarak da 20 gündür sosyal mesafeli idman yaptığımız için ikili mücadelelerde eksik kaldık”

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Eskişehirspor maçının ardından, “Bu maçı çıkış maçı olarak düşünüyorduk” dedi.

TFF 1. Lig’in 4. haftasında Eskişehirspor ile deplasmanda karşılaşan Ümraniyespor, 11’lik skor ile puanını 4’e çıkardı. Son 3 haftada 1 puan alan Ümraniyespor Teknik Direktörü Karafırtınalar, maçtan sonra yapılan basın toplantısında, “Buraya mutlaka kazanmak için geldik. İlk hafta kazanıp, son 2 hafta kaybettik. Bu maçı çıkış maçı olarak düşünüyorduk. İlk yarı güzel bir oyun oynadık. Skoru da arttırabilirdik. Devre arası iki değişiklik yaptık. Oyun anlayışımızı biraz daha çabuk hücum olarak değiştirmek istedik. Ama maalesef istediğimiz olmadı. Bu sefer 1’inci bölge savunması yapmaya başladık. Bizim istemediğimiz bir şeydi bu ama bunda Eskişehirspor’un istek ve arzusunun da etkisi vardı. Fizik olarak da 20 gündür sosyal mesafeli idman yaptığımız için ikili mücadelelerde eksik kaldık. Bu bir mazeret değil tabii ki. Burada bizim kalitemiz ile farklı bir oyunla galip gelmemiz gerekirdi. Bizim buradan önemli dersler çıkarıp milli takım arasını iyi değerlendireceğiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.