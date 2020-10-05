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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İHA

Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 4 şüpheli şahıs çok miktarda uyuşturucu madde ve tabanca ile yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarının yakalanması ve hazırlanan uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 4 şüpheli, 14,25 gram metamfetamin maddesi, 4,29 gram esrar maddesi, 0,72 gram bonzai maddesi, 0,10 gram eroin maddesi, 3 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 19 adet dolu fişek ile birlikte ele geçirildi. Şüpheli 4 şahıstan 3’ü hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan, 1 şahıs hakkında ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem yapıldı.
Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan 1 şahıs C. Başsavcılığı’na sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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