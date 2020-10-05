ESOGÜ Türkiye’deki en iyi üniversiteler arasında 25'nci sırada

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan Türkiye’deki üniversitelerin akademik performans sıralaması açıklandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türkiye’de bulunan devlet ve vakıf dahil toplam 166 üniversite arasında 25'inci sırada yer aldı. 110 devlet üniversitesi arasında 21’inci; Tıp Fakültesi olan 81 üniversite arasında 17’nci sıraya yerleşti. URAP 20202021 sıralaması Web of Science/InCites gibi uluslararası kaynaklar ile YÖK’ün yayınladığı veriler; makale sayısı, atıf sayısı, bilimsel doküman sayısı, doktora öğrenci oranı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı kategorilerinden oluşuyor.

URAP tarafından yapılan açıklamada, üniversitelerin gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olmanın amaçlandığı belirtilerek “Üniversitelerimizin dünyadaki yeri çok sayıda Avrupa üniversitesinden daha iyidir. Üniversitelerimiz, tüm maddi sıkıntılara ve kadro sorunlarına karşın uluslararası sıralamalarda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almaktadır” ifadelerine yer verildi.

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