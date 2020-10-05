Eskişehir bölgede TÜFE oranı daha yüksek çıktı

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Eskişehir’in de arasında bulunduğu TR41 Bölgesindeki Türetici Fiyat Endeksi (TÜFE), ülke ortalamasının üstünde arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Yurt İçi Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül 2020 verileri açıklandı. Buna göre, ülke genelinde Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,75, aylık yüzde 0,97 arttı. Buna karşılık, Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinin dâhil olduğu TR41 bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) daha yüksek bir oranda yıllık yüzde 12,29, aylık yüzde 1,01 arttı.

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