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TAREKS'in geliştirdiği yerli tohumlar üreticinin yüzünü güldürüyor Danelik hibrit mısırda yüksek verim artışı

İHA

TAREKS'in geliştirdiği yerli tohumlar üreticinin yüzünü güldürüyor Danelik hibrit mısırda yüksek verim artışı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden TAREKS Tohumculuk, Kütahya, Eskişehir ekim alanına uygun olan OSSK 625, TK Doruk, Gerdano danelik hibrit mısır çeşitleriyle yüksek verim beklentisinin karşılığını verdi.
Hibrit mısır tohumunda dışa bağımlılığın azaltılmasıyla başlatılan proje kapsamında deneme ekimi yapılan sahada yüksek oranda verim artışı sağlandı. Son yıllarda ağırlık verdiği ArGe çalışmalarıyla geliştirdiği bölgeye özel tohum çeşitleriyle ülke tarımı ve çiftçilerin geleceği için katma değer üreten TAREKS, TAGEM ile yürütmüş olduğu yerli hibrit mısır geliştirme projeleri ile rekabetçi çeşitler geliştirerek sektörde uluslararası yabancı firmalar ile rekabet edecek seviyeyi yakaladı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan TAREKS, tohumculuk sektöründe teknik ve üretim alt yapısı, ArGe çalışmaları ile hibrit mısır, patates, nohut, bazı yem bitkileri, buğday ve arpada yapmış olduğu yatırımlar ve üretimler ile ülke tarımına önemli katkı sağlıyor.
Balıkesir/Altınova’da yer alan Tohum Araştırma İstasyonun’da bugüne kadar çok sayıda TK 6063 ve OSSK 644 gibi silajlık hibrit mısır çeşitleri geliştirilerek satışı yapılıyor. Son yıllarda tanelik hibrit mısır gurubunda Albayrak, Lila, TK Doruk, OSSK 625 ve Gerdano gibi yeni çeşitler geliştirilerek üretim programına alındı.
Bu alandaki kalite ve verimliliği artırmaya yönelik örnek uygulamalardan biri de Eskişehir’in Beyazaltın Köyü’ndeki mısır tarlalarında yapıldı. Kütahya Bölge Birliğine bağlı Eskişehir Merkez Kooperatifi ortaklarından Erdi Gül’e ait tarlada demonstrasyon amaçlı hibrit mısır tohum ekimi yapıldı. FAO 600620 gurubunda yer alan Kütahya, Eskişehir bölgelerine uygun olan OSSK 625,TK Doruk, Gerdano tanelik hibrit mısır çeşitleriyle yapılan deneme ekimleri sonucunda hem verim hem de kalite açısından Türkiye ve bölge ortalamasına göre daha yüksek bir sonuç elde edildi.
Deneme ekim alanında projenin sonuçlarının gözlemlenmesi amacıyla hasat programı düzenlendi. Programa Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Kütahya Bölge Müdürü Özkan İnci, Tareks Genel Müdürü Burhanettin Topsakal ile bölgedeki kooperatif yetkilileri ve proje paydaşları katıldı.
Tarımda dışa bağımlılık azalacak
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, burada yaptığı konuşma “Ülkemizde ve dünyada gıda güvenliğinin sağlanması, insanların beslenmesi açısından tarım sektörü stratejik bir alandır. Tarımın, özellikle de yerli imkanlarla ve sürdürülebilir tarım yapmanın önemi, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde daha da anlaşılmıştır. Bitkisel üretimde en temel girdi ve gıda zincirinin önemli halkası durumundaki tohum sektörü de bu bakımdan oldukça önem verdiğimiz bir alan. Tarım Kredi olarak, tarımsal üretimin her aşamasında ortaklarımızın yanında yer alıyor, ArGe faaliyetlerimizle de dışa bağımlılığı azaltacak ve verimliliği artıracak projelere öncelik veriyoruz. Tarımda yerli tohumlarla bu topraklara uygun ürünler üreterek verimde artış sağlarken, dışa bağımlılığı da azaltacağız” dedi.
Tohum üretim, tedarik ve satışının yüzde 20’si Tarım Krediden
Türkiye’de tohum ticaret hacminin 1.5 milyar dolara yaklaştığını kaydeden Poyraz, “Ülkemiz, dünya tohum ticaretinde ilk sıralarda yer almakta. 2000’li yılların başında 145 bin ton olan sertifikalı tohum üretimi, destekler, yatırım teşvikleri, özel sektörün altyapı ve arge çalışmalarına yatırım yapması ve önem vermesi, tohumculuk politikalarında ülke olarak sistem ve uygulamalarda serbest piyasa koşullarının benimsenmesi neticesinde 2019 yılı itibarıyla 1 milyon 134 bin 533 tona ulaştı. Tohumculukta 177 milyon dolar ithalat, 155 milyon dolar ihracat olmak üzere dış ticaret hacmi 332 milyon dolara ulaşmış durumda. Tarım Kredi Kooperatifleri de tohumculuk sektöründe, üretim ve tedarik zincirinde önemli paydaşlardan biri. 2019 yılında sertifikalı tohum üretim ve tedarikinin yaklaşık yüzde 20’si Tarım Kredi Koopreratifleri ve iştiraki TAREKS tarafından gerçekleştirildi. Yaptığımız yatırımlarla üretim, depolama, tohum işleme ve paketleme kapasitesini 2020 yılı sonu itibariyle 40 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Türkiye kazanacak
Deneme ekimi yapılan tarlada tohumdan hasada kadar kullanılan ürünlerin Tarım Kredi iştiraklerince üretildiğini belirten Poyraz “Tohumlar TAREKS Tohumculuğun geliştirdiği tohumlar, gübreler gübretaş, zirai ilaçlar ise tarkim ürünü” dedi.
Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği faaliyet alanında 2018 yılında ilk defa üreticilerimizden 5 bin 800 ton danelik mısır alımı yapıldığına işaret ede Poyraz, “2019 yılında sözleşmeli üretim modeline geçilerek 15 bin 500 ton alım yaptık. Yine 2020 yılı üretim sezonunda ortaklarımızla 30 bin ton danelik mısır üretimi konusunda sözleşmeli üretim planlanarak alımlarımıza başladık. Hasatla beraber alımlarımız da devam ediyor. Tarım Kredinin sözleşmeli üretim modeliyle bölgede mısır üreticileri için alıcı olarak pazarda bulunması büyük bir kazanç. Sözleşmeli üretim modeliyle üreticilerimiz, tohum, gübre, ilaç yanında teknik destek ve sonunda da ürünlerinin alıcı bulma kaygısı duymadan üretim yapıyorlar. Verimli topraklarımız boş kalmayacak, kaynaklar planlı kullanılacak, üretimde yerli imkanlardan faydalanılacak ve sonuç olarak Türkiye kazanacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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