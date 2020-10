Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü: Her alanda kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım

Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de hibrit mısır deneme ekiminin hasat törenine katılan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Şu yaşadığımız son 8-9 aylık dönemde pandemi süreci bize şunu öğretti, ne yaparsanız yapın, biz ülke olarak her alanda kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım" dedi.

Eskişehir Merkez Kooperatifi ortaklarından Erdi Gül'e ait tarlada demonstrasyon amaçlı hibrit mısır tohum ekimi yapıldı. Kütahya, Eskişehir bölgelerine uygun olan OSSK 625, TK Doruk, Gerdano hibrit mısır çeşitleriyle yapılan deneme ekimleri sonucunda hem verim hem de kalite açısından Türkiye ve bölge ortalamasına göre daha yüksek bir sonuç elde edildiği belirtildi. Alpu ilçesine bağlı Beyazaltın Mahallesi'ndeki deneme ekim alanında projenin sonuçlarının gözlemlenmesi amacıyla düzenlenen hasat programına Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Kütahya Bölge Müdürü Özkan İnci, Tareks Genel Müdürü Burhanettin Topsakal ile bölgedeki kooperatif yetkilileri ve proje paydaşları katıldı.

'KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESMEK ZORUNDAYIZ'

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz, "Şu yaşadığımız son 8-9 aylık dönemde pandemi süreci bize şunu öğretti, ne yaparsanız yapın, biz ülke olarak her alanda kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım. Bu savunma sanayinde de böyle diğer imalat sanayinde de böyle, tarımda da böyle. Dolayısıyla biz şu anda milyar dolarlarla ifade edilen devasa büyük uluslararası şirketlere karşı bu anlamda yaptıklarımızı, yapacaklarımızı göstermemiz gerekiyor. Vatandaşımızın bunları görmesi lazım. Marifet birazda iltifata tabi. Arkadaşlarımızın 15-20 yıllık gayretlerinin sonuçlarıdır bunlar. Burada bugün bu ekim yapılıyor, 6-8 ayda hasat alınıyor. Hayır 8 ay değil. Belki 20 yıl 8 ay bu. Bunu böyle görmek lazım. Gelinen nokta ülkemiz açısından gurur vericidir. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Niye tedbirimizi almak zorundayız? Daha şu anda gelinen nokta uçaklar bile havada giderken biliyorsunuz mecburi inişe tabi tutularak, sağlık malzemelerine el konuldu. Üç kuruşluk maskelere el koyan uluslararası sistemlerin gelecek olan tohum getiren gemilere de el koyar, diğer tarımsal girdilere de el koyar. Biz ülke olarak tarımsal girdilerin üretilmesinde, tüm üretim süreçlerinde ihtiyaç olan ne varsa hepsinde kendi kendimize yeterli hale gelmek mecburiyetindeyiz. Bunun mazereti olmaz" diye konuştu.

'ELEŞTİRİLERDEN DERS ÇIKARIYORUZ'

Tarım Kredi Kooperatifleri hakkında yapılan eleştirilerden ders çıkardıklarını söyleyen Poyraz, "Biz Tarım Kredi Kooperatifleri olarak geçmişte zaman zaman eleştirilirdik. Doğrudur. Onları da kabul ediyoruz. Onlardan da ders çıkarıyoruz. Tüm bu hatalarımızdan da ders çıkararak, yeni dönemde çiftçimizle, üreticimizle birlikte bir elimiz üreticide bir elİmiz tüketici tarafında olmak üzere kendimizi yeniden yapılandırarak hizmetimizi daha etkin bir şekilde yapacağız" dedi.

Çifçi Erdi Gül ise, tarlasında 3 çeşit mahsulün denemesini yaptıklarını ifade ederek, "Bugün de hasat edeceğiz. Sonucu merakla bekliyoruz. Şu an bölge ortalamasının üzerinde olacağını beklentisindeyiz. Her zaman olduğu gibi Türk çiftçisi olarak yerlilikten ve millilikten yanayız. Tohum maliyeti açısından yüzde 40 cebimizde kalacak" diye konuştu.

Programın ardından mısır tarlasında hasat yapıldı.

DHA-Ekonomi Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2020-10-05 18:08:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.