Eskişehir´de 'sınav jokeri' 8 şüpheli yakalandı (2)

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Eskişehir´de para karşılığında başkalarının yerine üniversite denklik sınavına girecekleri tespit edilerek işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2´si tutuklandı. Diğer sanıklar ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-10-05 19:50:52



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