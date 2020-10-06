Anadolu Üniversitesi yeni eğitim ve öğretim Yılının açılış töreni Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal; "Kırk yıllık bir uzaktan öğretim tecrübemizle geçtiğimiz bahar dönemini hiçbir aksaklık yaşamadan başarıyla tamamladık" “Öğrencilerimizin hak ettiği en önemli şey kaliteli eğitimdir”

Anadolu Üniversitesi 20202021 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Senato üyelerinin, Atatürk anıtına çelenk koyması ile başlayan tören, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam etti. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. İbrahim Kaya, Prof. Dr. Fatih Temizel ile Senato Üyeleri ve Anadolu Üniversitesi Genel Sekreteri Ersin Eroğlu’nun katıldığı tören, pandemi koşulları nedeniyle Anadolu Üniversitesi YouTube kanalı üzerinden çevrim içi olarak canlı yayınlandı. Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri Prof. Gülen Ege Serter ve Doç. Gökhan Aybulus kısa bir müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Pandemi tedbirleri kapsamında, bu dönem derslerin çevrim içi ortamda gerçekleşecek olması nedeniyle fakülte dekanları, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve konservatuvar müdürleri bir selamlama videosu ile öğrencilere seslendiler. Selamlama konuşmalarında ortak mesaj; uzaktan eğitimde öğrencilerin bu durumu fırsata çevirmeleri, eğitimlerini aksatmamaları ve sağlıklarına dikkat etmeleri gerektiği oldu. Dekanlar ve müdürler, bu eğitim öğretim yılının çoğunlukla uzaktan öğretim şeklinde ilerleyeceğini ve bu dönem içerisinde öğrencileriyle yüz yüze gelemeyecekleri için üzgün olduklarını belirtti.





“Bütün öğrencilerimize başarılı bir eğitim dönemi diliyorum”

“Öncelikle Anadolu Üniversitesi ailesine yeni katılan öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, kendilerini sevgiyle kucaklıyorum. Bütün öğrencilerimize de başarılı bir eğitim dönemi diliyorum” diyerek törenin açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal şunları söyledi:

“Pandemi nedeniyle birçok üniversite gibi bizde ağırlıklı olarak çevrim içi eğitime devam etmeye karar verdik. Tabii ki bu zor günlerde sadece normal yaşantımız değil, eğitim hayatımızda da önemli değişiklikler meydana geldi. Dünyadaki pek çok üniversitede olduğu gibi bizim üniversitemizde de tüm kaynaklarımızı kullanmak suretiyle öğrencilerimize evden eğitim verilmeye devam edildi. Yaklaşık kırk yıllık bir uzaktan öğretim tecrübemizle geçtiğimiz bahar dönemini, eğitim ve öğretimde hiçbir aksaklık yaşamadan başarıyla tamamladık. Güçlü ve nitelikli akademik kadromuz ile bu dönemin de başarılı bir şekilde geçeceğine inanıyorum.”



“Öğrencilerimizin hak ettiği en önemli şey, kaliteli eğitimdir”

Pandemi sürecinden dolayı eğitimin çevrim içi gerçekleşmesine dair bilgiler veren Prof. Dr. Erdal: “Pandemi nedeniyle insanlığı küresel boyutta etkileyen olağanüstü bir süreçten geçiyoruz, bize düşen bu süreci en iyi ve verimli şekilde değerlendirmek. Zengin öğretim materyallerimizi daha da geliştirerek mevcut yapımızı çok daha iyi çok daha donanımlı hale getireceğiz. Öğrencilerimizin hak ettiği en önemli şey, kaliteli eğitimdir. Biz de bunu sağlamak için hep birlikte çalışarak Anadolu Üniversitesi’ni uluslararası alanda en üst sıralara taşıyacağız.” şeklinde konuştu.



“Bu süreci başarılı ve sağlıklı bir şekilde atlatacağız”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal son olarak, “Üniversitemiz yemyeşil kampüsü, zengin kütüphanesi, sayısız sanatsal ve spor aktiviteleri, bütçe dostu kaliteli ve lezzetli yemekhaneleri ile cıvıl cıvıl bir kampüs. Yeni eğitim ve öğretim yılımızı bugün biraz da buruk açıyoruz. Biraz daha sabrederek bu süreci başarılı ve sağlıklı bir şekilde atlatacağız. Bu dönemi bir kayıp dönem olarak değerlendirmeyiniz. Çünkü hocalarımız sayısız ders materyalleri ile sizlerin bir eposta kadar yakınınızda olacak. Öğrencilerimize düşen, bu dönemi en verimli şekilde canlı derslerini aksatmadan, öğretim elemanlarının verdiği ödevleri eksiksiz yapmak. Bu süreçte öğrencilerimizden kendilerini geliştirmelerini istiyorum. Öğrencilerimize sorunsuz bir eğitim olanağı sunan siz değerli çalışma arkadaşlarıma çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Gönülden diliyorum ki umarım bahar döneminde öğrencilerimizle birlikte yeni eğitim dönemini beraber açarız. Bu vesile ile bütün öğrencilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza verimli ve sağlıklı bir akademik yıl diliyorum.” dedi.

Prof. Dr. Fuat Erdal’ın 20202021 Eğitim öğretim yılı açılış töreni konuşmasının ardından Anadolu Üniversitesi Akademik Başarı Ödüllerini kazanan akademisyenlerin ve başarı bursu kazanan öğrencilerin video filmi izlendi. YKS 2020 sonucuna göre Eşit Ağırlık Puan türüne göre Türkiye 2319.’su olarak Anadolu Üniversitesi Üstün Başarı bursu kazanan Hukuk Fakültesi öğrencisi Semih Çaylı ise ödülünü Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’dan aldı.

İlk ders “Dünya Kültür Mirası: Çatalhöyük Neolitik Kenti”

Her yıl gelenekselleşen eğitim öğretim yılının ilk dersini çevrim içi ortamda, Çatalhöyük Neolitik Kenti Kazı Başkanı Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan verdi. “Dünya Kültür Mirası: Çatalhöyük Neolitik Kent” konulu derste Doç. Dr. Türkcan, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine alınan Çatalhöyük Neolitik Kenti tarihi ve Anadolu Üniversitesi sorumluluğunda yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Dünyaca bilinen Çatalhöyük Neolitik Kenti arkeolojik kazı çalışmalarının ilk defa bir Türk kazı başkanıyla devam edeceğini söyleyen Türkcan, bu durumun hem Anadolu Üniversitesi hem de kendisi adına gurur verici olduğunu aktardı. Doç. Dr. Türkcan sözlerinin devamında herkesi Çatalhöyük Neolitik Kenti arkeolojik kazı alanına davet etti. Tören, ilk dersin bitişiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.