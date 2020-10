Acıbadem Eskişehir hastanesi 10 yaşında

Eskişehir ve çevre illere sağlık hizmeti sunan Acıbadem Eskişehir Hastanesi, 10. yılını kutluyor. Kanserden kalbe, tüp bebekten diyabete tıbbın her alanında hizmet veren Acıbadem Eskişehir, sık görülen hastalıklara özgü oluşturduğu tıbbi birimlerle özellikli hizmetlerini sürdürüyor.

Deneyimli uzman hekim kadrosu, profesyonel sağlık ekibi, ileri teknolojisi ve sık görülen hastalıklara yönelik sağlık yapılanmasıyla Eskişehir ve çevresine sağlık hizmeti sunan Acıbadem Eskişehir Hastanesi, 10. yaşını kutluyor. 10. yaşlarını kutlamaları nedeniyle açıklama yapan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Taner Güneş, “Bu yıl, pandemi sürecinde 10. yaşımıza giriyoruz. Kurulduğumuz ilk günden bugüne, Eskişehir’de modern sağlık hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. 10 yıldır hizmet kalitemizi sürekli artırarak sağlık hizmetinde gelişmiş, modern seviyede tüm altyapımız ve personelimiz ile hizmet verdik ve vermeye devam ediyoruz. Tüm dünyanın ve ülkemizin pandemi nedeni ile geçirdiği zor dönemde de, Acıbadem kalitesinde sürece her türlü desteği sunarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yardımcı sağlık personelinden teknisyenine, hekimlerimizden yöneticilerimize kadar 10 yıllık süreçte gelinen seviyeye katkıda bulunan tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi ve minnettarlığımı sunuyorum. Acıbadem Eskişehir Hastanesi nice 10 yıllarda kendisini daima geliştirerek modern Eskişehir’de modern sağlık hizmetini sunmaya devam edecektir.”



Güçlü alt yapı, ileri teknoloji donanım

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Direktörü Mevlüt Yıldırım ise, “Ülkemizde ve çevre ülkelerde de bilinen Acıbadem’in dünya standartlarında sunduğu sağlık hizmetini, 10 yıl önce Eskişehir’e taşıdık. Hastanemiz yalnızca Eskişehir’e değil, Afyon, Kütahya ve Bilecik gibi çevre illerdeki hastalara da hizmet sunuyor. Entegre sağlık hizmetleri ile öne çıkmış Acıbadem gibi büyük bir grubun sahip olduğu güçlü altyapı ve ileri teknoloji cihazlar, her biri alanında uzmanlaşmış hekim kadromuz ve sağlık profesyonellerimizle birlikte, ‘’önce hasta’ diyerek hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Hasta güvenliği odaklı ve hasta memnuniyetini ön plana çıkaran anlayışla hizmet verdiklerini belirten Direktör Mevlüt Yıldırım “Hastanemiz güçlü bir alt yapı ve donanıma sahip. Örneğin; hastane binamız 1000 noktadan kontrol edilen “akıllı bina özelliği” taşıyor. Hastanedeki havalandırma sistemimiz ise, kapalı iklimlendirme sistemiyle çalışıyor. Böylece enfeksiyon riski, minimize ediliyor. Hava ambulanslarının inmesi için tasarlanan heliport alanımızın bulunması, her türlü acil hastaya hızla müdahale etme imkanı sağlıyor” dedi.



Hayat kurtaran özellikli teknolojiler

Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nde; her biri birbirinden bağımsız, kabinleme sistemi şeklinde oluşturulan izole acil servis gözlem odaları, box ve monitörizasyon sistemiyle çalışan genel yoğun bakım servisi ve izolasyon ünitelerinin yanı sıra ateşli çocuk yıkama ünitesi, 3 CPR odası (Kalbin ve solunumun aniden durması gibi acil vakalarda işlem yapılan bölüm) bulunuyor. Hastanede ayrıca acil serviste; radyoaktif, biyolojik ve kimyasal saldırıya ya da maddeye maruz kalan kişilerin arındırılması için dekontaminasyon odası da mevcut. Hastanede kanser hastalığında tanı ve görüntüleme cihazı olarak gelişmiş onkolojik görüntüleme yöntemi olan PETBT, Radyoterapi ünitesinde de yine Trilogy ve Linac teknolojileriyle hizmet sunuluyor.



Kanserden Tüp bebek merkezine

Tıbbın tüm branşlarında hizmet veren Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nde tüm ihtiyaçlara göre dizayn edilmiş; salonlu 5 ameliyathane, 1 IVF ameliyathanesi, 5 KVC yoğum bakım yatağı, 15 genel yoğun bakım yatağı, 14 yenidoğan yoğun bakım ünitesi, 2 doğumhane, 1 bebek bakım odası bulunuyor. Ayrıca yaygın hastalıklara yönelik özellikli birimler arasında; Tüp Bebek Merkezi, Kanser, Obezite, Checkup ve Kalp Sağlığı birimlerinin yanı sıra, Menopoz, Diyabet ile Sigarasız Yaşam Klinikleri de yer alıyor.



Anne adaylarına ayrıcalıklı hizmet

Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nde çalışan anne babaların ve yine iş yaşamındaki kadınların ihtiyaçları da düşünülüyor; çocuk sağlığı ve hastalıkları ile kadın doğum polikliniklerindeki hizmet süresi 22.00’ye kadar uzatılıyor. Ayrıca doğum ve doğum sonrasına yönelik LDRP sistemi ile doğumhaneye dönüştürülebilen sancı ve hasta odalarıyla tüm doğum sürecinin aynı mekanda gerçekleşmesi sağlanıyor. Hamilelik sürecinde ‘Doğum Koçu’ tarafından takibe alınan anne adayları bilinçlendirilirken, doğum sonrasında bebek ziyaretleri ve evde bakım hizmetleri sunuluyor.

