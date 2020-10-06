Polis fark ederek kaçan uyuşturucu şüphelisi yakalandı Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında polisin bir ikamete gerçekleştirdiği operasyonda, ekipleri fark ederek kaçan şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Tespit edilen adrese düzenlenen operasyon sırasında, polis ekiplerini fark ederek kaçan şüpheli, yapılan kovalamaca sonucu yakalandı. Ayrıca şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 13,42 gram bonzai ele geçirildi.
Öte yandan gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisi emniyetteki işlemleri akabinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.