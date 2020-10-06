Odunpazarı'nda atık ilaçlar çöpe gitmeyecek İlçe genelinde hizmet veren eczanelere "Atık İlaç Toplama Kutusu" dağıtıldı

Odunpazarı Belediyesi, tarihi geçmiş ilaç ve ilaç atıklarının çöpe karışmadan imha edilmesini sağlamak üzere yeni bir proje başlattı. İlçe genelinde hizmet veren eczanelere "Atık İlaç Toplama Kutusu" dağıtan Odunpazarı Belediyesi, çevreye ve topluma zarar veren tarihi geçmiş ilaçların ayrıştırılması ve doğru şekilde imha edilebilmesini hedefliyor.

Bu kapsamda Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki eczanelere "Atık İlaç Toplama Kutusu" dağıttı. Gelişigüzel atıldığında çevre ve insan sağlığına büyük ölçüde zarar veren atık ilaçlara yönelik başlatılan projeyle, ilaçlar atık olmaktan çıkarılacak. Vatandaşlar, kullanım tarihi geçmiş ilaçları kendilerine en yakın eczanede bulunan “Atık İlaç Toplama Kutusu”na bırakarak hem doğayı hem de insan sağlığını korumuş olacak.

Atık ilaçların geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasını da amaçlayan projeyle tehlikeli atık sınıfına giren atık ilaçların kontrollü olarak imhası için atık ilaç kutuları ile toplanması; çevreye, doğaya ve canlıya zarar getirmeyecek şekilde lisanslı tesislerde bertaraf edilmesinin sağlanması, şehrin doğasının ve halk sağlığının korunması hedefleniyor.



İlaç çöp değildir, doğamızı ve toprağımızı zehirlemeyelim

Ülkemizde alınan ilaçların neredeyse yarıya yakının son kullanım tarihi dolmadan veya kutusu dahi açılmadan evsel atık olarak çöplere atıldığını ifade eden yetkililer, bu ilaçların da çöpe atıldığında içlerindeki kimyasal maddelerin toprağa ve suya karışarak çevre kirliliğine neden olduğunun altını çizdi. İlaçların çöp olmadığını vurgulayan yetkililer, vatandaşlara çağrıda bulunarak; “Hemşehrilerimiz, tarihi geçmiş ilaçları eczanelere bırakılan atık ilaç toplama kutularına atarak hem ilaçların ayrıştırmasına yardımcı olur hem de toplum ve çevre sağlığına katkıda bulunabilirler” dedi.

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